Pourquoi les pompiers de l'Aveyron se sont jetés en eaux vives à Millau

Les soldats du feu interviennent aussi en milieu aquatique, rappelons-le.



Le stade d’eaux vives de Millau a accueilli un entraînement aux risques inondations. Cet entraînement a regroupé 32 sauveteurs aquatiques des services d’incendie et de secours de l’Aveyron, de l’Aude et de la Lozère. Il a été réalisé en amont des évènements météo de l’automne sur le plateau technique de Millau où plusieurs formations de ce type ont lieu tous les ans. Une équipe de sauveteurs aquatiques de l’Aveyron a d’ailleurs été engagée lors de l’évènement météo du 16 septembre dernier dans l’Hérault et le Gard. En raison d’un niveau bas de la rivière Tarn, les ateliers ont dû être adaptés. L’ensemble des techniques individuelles et collectives ont été travaillées, un challenge interdépartemental a poussé les stagiaires à se surpasser durant toute la journée.

En début de matinée une présentation du lot primo intervenant a été faite par le conseiller technique du Sdis 11. Ce lot et les techniques associés permettent de sécuriser l’action de sauvetage des sapeurs-pompiers non spécialistes aquatiques pour porter assistance depuis la berge à une victime en difficulté durant une phase d’inondations.