Le Nayrac. Sourires d’automne en assemblée générale

Le club Sourires d’automne a tenu son assemblée générale au restaurant Anglade. Avant le repas où 80 personnes étaient présentes, des informations ont été données sur l’association. Le président Paul Joly a remercié tous les participants avant de faire observer une minute de silence en hommage aux adhérents disparus en cours d’année. Il a annoncé sa démission à ce poste.

Le trésorier Jean-Pierre Boyer a détaillé le bilan financier qui présente un solde positif et qui a été adopté à l’unanimité. Il a donné les dates des prochaines rencontres : le 24 octobre, les 14 et 28 novembre pour les jeux, le 12 décembre pour le repas de fin d’année. Ce jour-là, les cotisations seront encaissées. Le maire Jean-Louis Raynaldy a salué le dynamisme et la vitalité du club, son esprit de communauté, les moments de convivialité et de rencontres qu’il propose en tissant des liens au sein du groupe et dans le village.

Place ensuite à la dégustation d’un menu de choix préparé et servi par les restaurateurs qui a ravi tous les convives.