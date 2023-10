Villefranche-de-Panat. Une première rencontre réussie entre le club des Renaissants et la résidence seniors

Le club des renaissants de Villefranche et les locataires de la résidence des Chênes se sont retrouvés avec bonheur pour une réunion de présentation des futures animations. Une trentaine de personnes ont répondu présent.

À l’initiative du Point info seniors du Lévezou et du club des Renaissants de Villefranche, des animations vont être proposées chaque jeudi à la résidence. Manon, animatrice, et Claude, président du club, ont chacun expliqué la démarche et proposé le programme des animations à venir. Chaque jeudi du mois étant dédié à un atelier différent.

Le premier jeudi du mois sera consacré à un atelier autour du numérique, le deuxième jeudi à un atelier pâtisserie, le troisième jeudi sera consacré aux jeux de cartes et de société et le quatrième aux loisirs créatifs.

Tous les seniors de la commune peuvent aussi venir à la salle d’animation de la résidence simplement pour discuter, lire… Rendez-vous à toutes les personnes intéressées tous les jeudis après-midi ou dès midi pour ceux qui souhaitent partager le repas (sur inscription avant le mercredi 10 heures).

Pour rappel les repas sont confectionnés par les différents restaurateurs du village.

Inscription au 06 72 80 38 20.