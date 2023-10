Vous êtes propriétaire d'une voiture électrique ? Voici pourquoi le coût de votre assurance auto pourrait exploser dès le 1er janvier 2024

Une taxe qui devrait désormais s'appliquer pour les véhicules électriques et quelques autres raisons font que leurs propriétaires devront mettre un peu plus la main au portefeuille en 2024. On détaille.



Changer sa voiture à moteur thermique pour une voiture thermique était non seulement bon pour la planète, mais également plutôt bon pour les finances. Primes, cadeaux fiscaux, l'Etat a donné quelques coups de pouce aux primo-acquéreurs pour encourager cet achat, essentiel pour la transition écologique. Et la flambée du prix des carburants à la pompe était une raison supplémentaire pour se mettre à l'électrique.

Sur le plan du coût de l'assurance auto, acheter une voiture électrique était également un moyen de réaliser une économie. En moyenne, le coût d'une assurance pour un véhicule à essence en 2023 est de 645€, alors qu'il n'est que de 563€ pour un véhicule électrique.

On remet la taxe ?

Une économie substantielle qui pourrait bien être réduite à zéro à partir du 1er janvier 2024. En effet, afin de booster les ventes des voitures électriques, dans le cadre de la loi de finances de 2021, le gouvernement avait suspendu du prix de cette assurance la TSCA, ou taxe spéciale sur les conventions d'assurance, que les compagnies d'assurance récoltent au profit notamment au financement des Sdis (Services départementaux d'incendie et de secours), à la Caisse nationale des allocations familiales (Caf) et à la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam).

Cette taxe avait était supprimée pour les voitures électriques immatriculées entre 2021 et 2023, sur les assurances au tiers ou multirisques, mais elle était dans le même temps maintenue pour les modèles électriques.

Or, le projet de loi de finances pour 2024 ne prévoit pas pour l'instant la prolongation de ce cadeau fiscal pour les modèles électrique. Sauf amendement déposé en ce sens avant le vote de ce budget 2024, cette TSCA redeviendra donc effective au 1er janvier 2024, entraînant mécaniquement une hausse du prix de l'assurance auto.

Dans le détail, ce prix grimpera de 20 à 25 % pour une assurance au tiers, de 12 à 15 % pour une assurance multirisques, avec notamment des hausses de 33% sur la garantie responsabilité civile et de 18% sur la garantie pour les dommages.

Un passage au garage plus coûteux, voire impossible

Un autre élément pourrait également faire grimper le prix de l'assurance auto d'une voiture électrique, selon le site comparateur d'assurances Assurland : le coût de réparation, plus voire beaucoup plus élevé que celui d'un véhicule à essence, lui-même en hausse de 8,42% en 2023. En cas d'accident, la carrosserie en aluminium d'une voiture électrique, plus légère mais plus coûteuse qu'une carrosserie en acier, nécessite l'intervention d'un carrossier spécialisé.

En cas de "casse" sur la batterie, cela devient même extrêmement problématique. La batterie représente jusqu'à 50% du prix de la voiture, avec ses métaux tels que le lithium, le cobalt ou le nickel. Remplacer cette batterie devient économiquement peu viable pour le propriétaire et des voitures presque neuves se retrouvent hors d'usage. Conséquence de cette impossibilité d'une réparation, les compagnies d'assurance pourraient faire grimper le prix de l'assurance auto pour les voitures électriques, comme c'est déjà le cas pour le modèle le plus vendu en Europe, la Tesla Model Y, qui voit le prix moyen de son assurance grimper devenir plus cher de 44% par rapport au tarif moyen pour un véhicule électrique, à 812€.

Ajoutez à cela une hausse attendue du prix de l'électricité de l'ordre de 10% en 2024, et l'acquisition d'une voiture électrique pourrait devenir sur la durée un casse-tête financier pour certains...