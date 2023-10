Chute des températures et retour des orages : ces villes perdent 10 à 15°C ce samedi, quatre départements en vigilance jaune

Chute drastique des températures ce samedi avec le retour de la pluie et parfois des orages en France, ce week-end.

Après une fin de mois de septembre très chaud et un début octobre de tous les records, une masse d'air frais s'installe à partir de ce samedi 14 octobre 2023. Par rapport à la veille, les maximales baissent de 10 à 15°C dans certaines villes.

"À Strasbourg par exemple, après un après-midi de vendredi exceptionnel (record de chaleur pour un mois d’octobre avec une maximale proche de 31 °C), la nuit de vendredi à samedi sera très extrêmement douce pour la saison. La température pourrait approcher les 20 °C au petit matin, puis continuera de baisser au fil de heures, avec pas plus de 15°C au plus chaud de la journée, en début d’après-midi. Le contraste avec la veille sera saisissant", décrit Météo France. Même constat à Paris, qui va passer de 27°C vendredi à 16°C ce samedi. Les températures resteront hautes en revanche sur le pourtour méditerranéen, où il fera encore entre 25 et 30°C.

La baisse devrait se poursuivre dimanche, avec des maximales plafonnant à 2 ou 3°C sous les moyennes de saison dans la moitié nord du pays, quand la moitié retrouvera des normales plus éloignées des 30°C.

Quatre départements en vigilance orages

Le retour de la fraîcheur est accompagné par celui des orages. Quatre départements ont été placés en vigilance jaune par Météo France ce samedi : l'Ain, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie.

Des pluies vont rafraîchir une bonne partie du pays : des averses sont attendues dans le sud-ouest de Pau (Pyrénées-Atlantiques) à Toulouse (Haute-Garonne) et jusqu'en Aveyron, quand des gouttes tomberont en région parisienne et sur la Normandie.