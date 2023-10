VIDEO. "Je vais venir foutre le bordel chez toi, racaille" : les menaces surréalistes d'un député RN à un député d'origine algérienne

Le ton est monté entre deux députés de Moselle, vendredi, une plainte va être déposée pour injures racistes.

Cet échange a été capté en vidéo en marge de la visite du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, à Hayange (Moselle), vendredi 13 octobre 2023. On y voit, de dos, deux députés avoir un discret échange verbal très acerbe. "Qu'est-ce que tu me veux, je dis ce que je veux non ?" adresse le député de Moselle Laurent Jacobelli (RN) à son homologue Renaissance, Belkhir Belhaddad.

Alors qu'Olivier Véran discute avec des habitants à moins de deux mètres, le ton monte, comme le rapporte la séquence enregistrée par Le Républicain Lorrain. "Reste poli, d'accord ? Je vais venir foutre le bordel chez toi", menace alors que le député du Rassemblement national. Avant d'enchaîner : "Elle va bien madame Leduc ? Vous partagez des fleurs avec elle. Le Hamas va bien ?"

Le député d'extrême droite fait ici référence à Charlotte Leduc, membre du groupe LFI qui avait déposé des fleurs en hommage aux victimes du conflit entre Israël et le Hamas, en la présence de Belkhir Belhaddad.

\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7\ud83d\udcf9 « Il va bien le #Hamas ? ». « Joue pas ta racaille ».



\ud83d\udc49 Le député Laurent Jacobelli (RN) a provoqué le député Belkhir Belhaddad (Renaissance) de #Moselle.



pic.twitter.com/j69WE3fjxp — Cerfia (@CerfiaFR) October 13, 2023

"Joue pas ta racaille"

"Surtout, pas de menace", répond le député Renaissance Belkhir Belhaddad. Son homologue du RN sort ensuite de ses gonds : "Tu me parles autrement, je te le dis tout de suite. Racaille. Joue pas ta racaille".

Interrogé après les événements par Le Républicain Lorrain, Laurent Jacobelli dit regretter et défend que "c'est une conversation privée qui n'aurait pas dû se produire en public". Un avis qui n'est pas partagé par Belkhir Belhaddad : "c'est très grave. Cette conversation n'avait rien de privé (...). Les allusions au Hamas me concernant me scandalisent : j'ai été témoin du terrorisme en Algérie. Ces propos montrent le vrai visage du RN, sous ses apparences propres : un parti raciste et xénophobe".

Une plainte pour injures racistes

Belkhir Belhaddad a l'intention de déposer plainte, lundi 16 octobre, pour injures racistes. Les réactions politiques ne se sont pas fait attendre, le patron du groupe de députés Renaissance, Sylvain Maillard, a notamment communiqué apporter tout son soutien à son collègue : "quand le vernis craque, l'extrême droite prouve qu'elle reste hors de l'arc républicain". Dans un communiqué, le groupe LFI s'est dit "horrifié par l'agression raciste et les menaces de Laurent Jacobelli".

\ud83d\udd34 Face à l'agression raciste et aux menaces de @ljacobelli, j'adresse mon soutien plein et entier à @b_belhaddad.



Je demande à @YaelBRAUNPIVET de condamner et de punir fermement ce comportement incompatible avec la République. pic.twitter.com/4RJlCkNUNR — Charlotte Leduc (@CharlotteLeducV) October 13, 2023

Le président de la Région Grand-Est, Franck Laroy (ex-Horizons) a souligné une "honte" et des "propos indignes".

La honte ! Ces propos sont indignes. Ils soulignent l’irresponsabilité et le vrai visage de @ljacobelli. La haine d’où qu’elle vienne n’a pas sa place au sein de notre République ! https://t.co/QMaRYaW3kF — Franck LEROY (@Franck_LEROY_) October 13, 2023

