JO-2024: la clim' au village, ou l'histoire d'un compromis

(AFP) - Il n'y aura officiellement pas de climatisation au village olympique à Saint-Denis lors des JO de Paris, un engagement des organisateurs. Pour autant, une brèche a discrètement été ouverte ces derniers mois permettant l'installation temporaire d'appareils de climatisation, un compromis qui fissure la promesse initiale.

Le sujet n'est pas anodin. Et il enclenche assez vite une défense sémantique. Comment désigner une +unité de refroidissement+, ce dispositif qui désigne l'appareil mis récemment à disposition des délégations étrangères dans la carte tarifaire du Comité d'organisation de Paris-2024, sorte de catalogue dans lequel ces délégations peuvent, moyennant finances, choisir d’aménager au mieux leurs chambres, dont l'AFP a obtenu copie.

"Pour moi ce ne sont pas des climatiseurs comme nous avions à Tokyo par exemple", assure André-Pierre Goubert, le chef adjoint de mission la délégation française. "A Tokyo, nous avions deux +splits+ (des blocs, ndlr), là, ce que Paris-2024 propose c'est seulement un +split+. Mais il faut effectivement prévoir une évacuation de l'air avec un tuyau d'une vingtaine de centimètres", précise-t-il.

- "Pragmatique" -

"Si ce n'est pas de la clim' temporaire, ça y ressemble très fort. Mais peu importe le nom qu'on lui donne, il faut être pragmatique et le Cojo l'a bien compris", estime une source au sein du mouvement olympique.

La délégation française en a déjà commandé une centaine, à 300 euros l'unité, pour la durée des Jeux, précise André-Pierre Goubert. L'installation dans le village qui doit accueillir près de 14.000 personnes (athlètes et encadrement) pendant ces JO, est assurée par les organisateurs.

Il y a plus d'un an, ce scénario semblait pourtant écarté par les organisateurs. Le village olympique, au nord de Paris à cheval entre Saint-Denis, Saint-Ouen et l'île Saint-Denis, proche de la Seine, et qui doit être achevé dans moins de deux mois, est promis à une excellence environnementale avec une utilisation de matériaux dédiés à la performance énergétique. Il a donc été conçu sans système de climatisation, au coût carbone incompatible avec un tel projet.

La Solideo, la société chargée de construire les ouvrages pérennes des JO et donc le village, doit contractuellement livrer des chambres garantissant six degrés de moins que l'extérieur. Une amplitude qui pourrait ne pas suffire en cas d'épisodes caniculaires, avec des températures dépassant les 40 degrés pendant plusieurs jours, et au-delà de 25 degrés la nuit. "Jusqu'à 26 degrés on peut assurer une bonne récupération", assure André-Pierre Goubert.

En février, la maire de Paris (PS) Anne Hidalgo, présidente de la Solideo, excluait la possibilité d'utiliser de tels appareils de refroidissement, même pour une durée limité le temps des JO. "Il n'y en aura pas besoin (...). J'ai beaucoup de respect pour le confort des athlètes, mais je pense beaucoup plus à la survie de l'humanité", assurait-elle sur France Info le 7 février.

- "Bruit" -

Une injonction qui n'a donc pas tenu. "Dont acte. C'est dommage", regrette Pierre Rabadan, adjoint à la mairie de Paris en charge des sports. "On pense que la construction du village, et les systèmes de refroidissement naturels étaient suffisants".

A plusieurs occasions, lors de rassemblements des comités olympiques nationaux, l'inquiétude des délégations étrangères, pas vraiment rassurées sur la garantie des moins 6 degrés, avaient réclamé la possibilité de louer des appareils de refroidissement, selon plusieurs sources.

"Si une délégation souhaite le faire, ce sera en collaboration avec Paris-2024, elle devra nous expliquer ce qu'elle veut faire et dans quelles conditions pour qu'on s'assure que cela ne crée pas plus de problèmes", confirme à l'AFP Lambis Konstantinidis, directeur de la planification et de la coordination de Paris-2024.

"Car si ce n'est pas bien installé, (la climatisation) peut émettre de la chaleur et il ne faut pas diffuser de la chaleur aux autres délégations. Si jamais elles ont encore des inquiétudes, elles peuvent ponctuellement installer leur propre unité de climatisation" explique-t-il.

Le risque d'émettre de la chaleur pour les autres n'est pas le seul bémol. La question du bruit de cet appareil, "pas loin des 70 décibels", selon André-Pierre Goubert, a aussi poussé la délégation française à l'écarter dans les chambres des athlètes pour les installer principalement dans les parties communes. L'appareil ne peut pas non plus fonctionner "en même temps que les planchers refroidissants", assure le chef adjoint de la délégation.