Journée du goût chez Thomas et Émilie

Dans le cadre de la Semaine du goût, les enfants de l’école de Grand-Vabre, de la toute petite section au CM2, se sont rendus au restaurant au Moulin de Cambelong à Conques, chez Émilie et Thomas. Au programme : atelier de découverte de plantes aromatiques du jardin, dégustation de jus de fruits, décoration de toques, atelier cuisine pour préparer le déjeuner. Avec l’aide des chefs, les enfants ont cuisiné un velouté de châtaigne avec condiment au fromage frais et herbes, des nuggets de pintades accompagnés de betteraves en croûte de sel et un gâteau pomme-poire avec son coulis de caramel beurre salé. Un vrai délice ! Enfants comme accompagnateurs ont adoré partager ce moment de convivialité au restaurant de Cambelong.