Onet-le-Château. Le récital lyrique d’Élisabeth Vidal, un moment d’exception

L’association "Les Contres courants" a inauguré sa saison des récitals lyriques en Aveyron, par le récital de la soprano d’Élizabeth Vidal, qui s’est déroulé ce jeudi 12 octobre, à la Baleine. Ce projet a été imaginé par le lauréat jeune talent de la 3e édition du concours Voix des Outre-mer, Auguste Truel, avec comme objectif de faire entendre la musique lyrique au plus grand nombre. Le concert "carte blanche à Élisabeth Vidal" a littéralement conquis les quelque 200 personnes venues l’écouter et l’applaudir. Un public pas forcément habitué de La Baleine, mais un public de connaisseurs et d’initiés à l’art lyrique, qui ont apprécié la grande présence scénique d’Élisabeth Vidal et d’André Cognet et leur sublime prestation.