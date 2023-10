Thérondels. Les amateurs de belote se retrouvent

Pour bien débuter la saison automnale, le club des Tilleuls a choisi d’organiser un concours de belote samedi 7 octobre. Trente-deux équipes de la Viadène, du Cantal et du Carladez étaient présentes à ce rendez-vous pour se mesurer autour du tapis vert et pourquoi pas repartir avec un lot.

Durant la soirée une excellente ambiance a régné chacun mettant le meilleur de lui-même pour figurer au palmarès. En fin de soirée, après vérification des comptes, l’équipe Daniel et Henri avec 4 287 points s’octroyait la première place et remportait les deux bons d’achat de 50 €. La seconde place est occupée par le duo Rolande et Bernard (4 255) suivie des doublettes M. et Mme Plassart (3 943), Bélard-Delmas (3 933), Mmes Géraud et Vovo (3 837).

Les vingt meilleures équipes ont été récompensées.