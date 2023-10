Attaque terroriste à Bruxelles : ce que l'on sait d'Abdesalem L., le suspect toujours activement recherché ce mardi

Un homme disant appartenir à l'organisation Etat islamique a ouvert le feu à Bruxelles, dans la soirée du lundi 16 octobre 2023. Deux personnes ont été tuées. Ce que l'on sait sur le profil de l'individu.

Bruxelles frappée par une attaque terroriste : deux personnes ont été tuées dans une fusillade, lundi 16 octobre, en plein cœur de la capitale belge. Le suspect, qui a dit appartenir à l'organisation Etat islamique, est activement recherché.

"Il séjournait illégalement dans notre pays"

Quelques heures après ces terribles coups de feu, Alexander De Croo, le Premier ministre, a tenu une conférence de presse très tôt ce mardi matin. Il a dévoilé les premiers éléments en sa possession concernant le suspect. Dont un d'importance majeure : "cet homme n'a pas encore été arrêté : c'est en partie en raison de ça que l'OCAM (Organe de Coordination et d’Analyse de la Menace) a décidé de mettre le niveau de menace au niveau de 4 dans toute la région de Bruxelles capitale, c’est-à-dire qu'il y aura une présence renforcée de la police".

LIVE. Persconferentie over de aanslag in Brussel - Conférence de presse sur l'attentat commis à Bruxelles



https://t.co/p3CB2A7wos — Alexander De Croo \ud83c\udde7\ud83c\uddea\ud83c\uddea\ud83c\uddfa (@alexanderdecroo) October 17, 2023

Toujours dans le cadre de sa prise de parole, le Premier ministre belge a ajouté qu'il "s'agit d'un homme d'origine tunisienne qui séjournait illégalement dans notre pays". Avant d'enchaîner, quelques instants plus tard : "en cours de soirée, un message a été posté sur les réseaux sociaux enregistrés par une personne prétendant être l'assaillant. Dans la vidéo, l'homme se revendique de l'Etat islamique et cite comme probable motif de l'attentat la probable nationalité suédoise des victimes".

Dans plusieurs autres vidéos relayées sur les réseaux, le suspect apparaît en tenue orange fluo et circule sur un scooter. Selon Le Soir, l'auteur présumé se nomme Abdesalem L. et a "demandé l'asile dans notre pays en novembre 2019", comme l'a rapporté Vincent Van Quickenborne, ministre de la Justice. Âgé de 45 ans, "il était connu des services de police pour des faits suspects : trafic d'être humain, séjour illégal et atteinte à la sûreté de l'Etat".

Deux morts

Pour rappel, cette attaque perpétrée peu après 19 heures en plein cœur de la capitale, a fait deux morts, comme l'a confirmé le Premier ministre. "Cet homme a attaqué deux Suédois et les a abattus avec une arme de guerre. Une troisième personne est pour l'instant grièvement blessée et est en train de se rétablir."