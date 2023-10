Attaque terroriste à Bruxelles : renfort du dispositif de sécurité à Lille pour le match de l'équipe de France, ce mardi soir

Alors que Bruxelles a été le théâtre d'une attaque terroriste qui a fait deux morts, lundi 16 octobre 2023, l'équipe de France de football doit affronter l'Ecosse à Lille, ce mardi soir, à 21 heures. Gérald Darmanin s'est exprimé à ce sujet.

Au lendemain de l'attaque terroriste perpétrée par Abdesalem L., à Bruxelles, qui a fait deux morts, l'équipe de France de football doit affronter l'Ecosse en match amical. Une rencontre qui se tiendra à Lille, ce mardi 17 octobre 2023.

"Nous avons multiplié les moyens"

Invité au micro de RTL, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a été interrogé sur la rencontre amicale à venir entre les Bleus et les Ecossais, à 21 heures. "Il y aura six unités de forces mobiles au lieu de trois à Lille", a-t-il déclaré. S'agit-il donc d'une vigilance renforcée ? "Oui, comme malheureusement tous les événements que nous connaissons", a enchaîné l'ancien conseiller régional des Hauts-de-France.

"Pour le mach France-Écosse, nous allons doubler les moyens. On va doubler les effectifs à la frontière, le raid est mobilisé et il y aura 6 unités de force mobile au lieu de 3 à Lille"@GDarmanin sur l'attentat en Belgique, invité de @amandine_begot sur #RTLMatin pic.twitter.com/tVwwstISdC — RTL France (@RTLFrance) October 17, 2023

Coopération avec la Belgique

À noter que lors de son intervention sur les ondes, le suspect qui a perpétré l'attaque terroriste à Bruxelles était encore en fuite et activement recherché. "Dès le moment où nous avons su qu'il y avait un attentat à Bruxelles, nous avons renforcé la frontière entre la France et la Belgique, en coordination avec nos amis belges", expliquait alors Gérald Darmanin. "Nous avons multiplié moyens, encore ce matin, on va doubler les effectifs à la frontière, le RAID est mobilisé", ajoutait-il en début de matinée.

Match amical

Les Bleus affrontent l'Ecosse en match amical, ce mardi 17 octobre 2023, au stade Pierre-Mauroy de Lille. Les troupes de Didier Deschamps ont d'ores et déjà composté leur ticket pour l'Euro 2024 en Allemagne, lors de leur succès aux Pays-Bas (1-2), le vendredi 13 octobre. Il en est de même pour les Ecossais, qualifiés pour la compétition grâce à la victoire de l'Espagne sur la Norvège dimanche (0-1). Un résultat qui a envoyé mathématiquement la Roja et l'Ecosse au championnat d'Europe des nations.