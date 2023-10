Attaque terroriste à Bruxelles : neutralisé ce mardi matin lors d'une opération de police, le suspect est mort

À la recherche de l'auteur de l'attaque terroriste qui a tué deux personnes à Bruxelles dans la soirée de lundi, la police a neutralisé le suspect, ce mardi 17 octobre 2023.

La tension est palpable à Bruxelles depuis lundi 16 octobre 2023 et cette attaque terroriste perpétrée dans la capitale belge ayant fait deux morts. L'auteur présumé de la fusillade était, depuis, activement recherché. Il a été neutralisé.

La police ouvre le feu

Une opération policière d'envergure est en cours ce mardi 17 octobre 2023, dans la capitale belge. Au micro de BFM TV, Philippe Close, bourgmestre de la ville, a indiqué qu'il "semblerait que le suspect de l'attaque a été neutralisé". Selon le Soir, le parquet fédéral a bel et bien confirmé les tirs, qui ont été entendus dans la commune de Schaerbeek.

Annelies Verlinden, ministre de l'Intérieur, a ajouté que l'individu appréhendé par la police est actuellement en réanimation. Selon nos confrères de la RTBF, il a été touché au thorax.

Identité confirmée

Elle a également précisé que l'arme automatique utilisée lors des attaques perpétrées la veille et qui ont fait deux morts, avait été retrouvée sur la personne neutralisée. Un élément également mentionné par le parquet fédéral, qui évoquait une "forte présomption" qu'il s'agisse bien de l'auteur de la fusillade mortelle de lundi.

Les autorités ont confirmé l'identité de la personne neutralisée selon la RTBF : il s'agit bel et bien d'Abdesalem L. Âgé de 45 ans et activement recherché depuis ce 16 octobre, il vivait près du secteur où l'opération policière s'est déroulée, à savoir la "Cage aux Ours".

Il est mort

Dans un premier temps en soins intensifs, le suspect est finalement mort, comme l'ont annoncé nos confrères belges aux alentours de 9 heures 30.