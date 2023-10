Guerre Israël-Hamas : un raid israélien touche un hôpital de Gaza, au moins 200 personnes seraient mortes

Au moins 200 personnes ont été tuées ce mardi 17 octobre soir dans une frappe israélienne sur l'enceinte d'un hôpital de la ville de Gaza, rapporte le ministère de la Santé du territoire palestinien contrôlé par le Hamas.

Dans un communiqué, il fait état de "200 à 300 martyrs", tués dans un bombardement ayant touché l'enceinte de l'hôpital Ahli Arab, situé dans le centre-ville. "Des centaines de victimes se trouvent dans les décombres", a ajouté cette source, sans préciser si elles étaient mortes ou blessées.

Des informations en cours de vérification

Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne a dit vérifier ces informations. Le bureau médias du Hamas a dénoncé "un nouveau crime de guerre de l'occupation (Israël, NDLR)" et indiqué que "des centaines de patients, de blessés et de déplacés" se trouvaient dans l'établissement. Plus tôt, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) a fait état de la mort de six personnes qui avaient trouvé refuge dans une de ses écoles dans le centre de la bande de Gaza.

Patients, blessés, déplacés

Elles ont été tuées dans un raid israélien, selon la même source. D'après l'agence, au moins 4 000 personnes s'étaient réfugiées dans cet établissement du fait de la guerre entre le Hamas et Israël. Celle-ci a éclaté à la suite d'une sanglante attaque de commandos du mouvement islamiste sur le sol israélien le 7 octobre. Les frappes de représailles israéliennes sur la bande de Gaza ont tué environ 3 000 personnes, en majorité des civils palestiniens, selon les autorités locales. Plus de 1 400 personnes ont, elles, été tuées en Israël, la plupart des civils tués le jour de l'attaque, la plus meurtrière depuis la création de l'Etat d'Israël.