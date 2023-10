Naucelle. Au collège, les joueurs de la section handball se rapprochent du LSH

Le collège public Jean-Boudou signait le 11 octobre une convention avec le Lévézou Ségala Handball. Cette convention définit l’objet et la mise en œuvre entre le club et la section sportive handball du collège. La section créée en 2002, compte à ce jour 62 élèves sur 160 que compte le collège avec une équipe représentée dans chacune des catégories. Un vivier intéressant pour le LSH, qui pourrait voir gonfler son effectif jeune. Deux techniciens du club, Estéban et Aurélie, viennent encadrer ces jeunes, il est à noter que les jeunes joueurs sont habitués à arbitrer les matchs. La cérémonie officielle avait lieu dans une salle décorée pour l’occasion par M. Marquet (EPS), en présence des deux co-présidents du Lévézou Ségala Handball, Alexandra Bayol et Sébastien Hygonnet, la principale du collège Mme Marion, et quatre élèves de la section "hand" : Paul et Nolan (4e II) et Lana et Johana (5e II).

La principale du collège, et son professeur d’éducation physique saluaient cette initiative qui s’intègre dans un projet d’établissement validé en CA et par les autorités académiques.