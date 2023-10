Saint-Amans-des-Cots. Collecte et traitement des déchets : le Smictom Nord-Aveyron informe

Une réunion publique animée par le Smictom du Nord-Aveyron (Syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères) sur le thème "Nos déchets : collecte et traitement" était organisée à la salle des fêtes. Concernant le territoire, ce sont les services du Smictom Nord-Aveyron qui assurent la collecte des déchets ménagers jusqu’au quai de transfert et c’est le Sydom de l’Aveyron (Syndicat départemental des ordures ménagères) qui intervient ensuite et a pour mission le regroupement, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets résiduels.

Lors de cet exposé il a été précisé qu’en 2022, ce sont au total 16 747 tonnes de déchets qui ont été collectées sur le territoire, le prix global de leur traitement a été multiplié par 3 entre 2008 et 2022. Par ailleurs, le prix de traitement des déchets recyclables (sacs jaunes) est approximativement 4 fois inférieur à celui du traitement des déchets non recyclables (sacs noirs) (41,15 € la tonne pour les sacs jaunes contre 167,20 €/t pour les sacs noirs). Même si aujourd’hui les chiffres montrent que le poids des poubelles noires tend à diminuer au profit des déchets recyclables, il est possible d’améliorer encore cette situation en appliquant encore mieux les consignes de tri de ceux-ci destinés aux sacs jaunes, (tous les emballages, papiers, plastiques, cartons, boite de conserves, bouteille en plastique, journaux), le verre étant lui déposé dans les containers dédiés, mais aussi en pratiquant le compostage pour les déchets biodégradables. Il a été indiqué qu’à terme l’ensemble du territoire sera équipé de colonnes aériennes qui remplaceront les containers actuels. À l’issue de cette réunion riche en informations, les habitants de la commune ont pu réserver un composteur offert par la mairie.