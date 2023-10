Euro 2024 : quelles équipes ont déjà validé leur billet, à deux journées de la fin des qualifications ?

Après la trêve d'octobre, il ne reste plus que deux journées de qualifications pour l'Euro 2024. Plusieurs sélections ont d'ores et déjà validé leur ticket pour la compétition.

La campagne qualificative pour l'Euro 2024 a animé la trêve internationale d'octobre 2023. Il ne reste plus que deux rencontres à jouer pour clôturer cette phase : quelles sont les équipes déjà qualifiées ?

Déjà neuf qualifiés

De nombreux pays ont déjà composté leur ticket pour l'Allemagne. En plus du pays hôte, automatiquement qualifié pour l'Euro, l'Espagne, la France, l'Angleterre, le Belgique, le Portugal, la Turquie, l'Autriche et l'Ecosse ont également assuré leur participation au prochain championnat d'Europe des nations. Pour rappel, les deux premiers de chaque groupe de qualification gagnent le droit de participer au tournoi.

Qui est en ballottage favorable ?

Dans le groupe de la France, les Pays-Bas ont leur destin en main et doivent remporter un de leurs deux derniers matchs pour assurer leur qualification, sans avoir à observer la performance grecque contre les Bleus. Dans la poule G, Hongrois et Serbes, aux premières places avec 14 et 13 points, sont aussi aux portes de la qualification. Dans le groupe H, la Slovénie et le Danemark, en tête avec quatre points d'avance sur leurs poursuivants à deux journées de la fin, sont également proches de se qualifier, tout comme la Slovaquie dans la poule du Portugal.

En revanche, dans le groupe C, dominé par l'Angleterre, une véritable finale pour la qualification va se jouer entre l'Italie et l'Ukraine. Gallois et Croates sont au coude à coude pour accompagner la Turquie, dans le groupe D, tandis que l'Albanie, la République tchèque et le Pologne se tiennent en trois points, dans la poule E. Le groupe I est également rempli de suspense, avec la Roumanie, la Suisse et Israël encore prétendants à la qualification.

Le point, groupe par groupe

Voici un point de situation complet, groupe par groupe :

Groupe A

1. Espagne, 15 pts

2. Ecosse, 15 pts

3. Norvège, 10 pts

4. Géorgie, 7 pts

5. Chypre, 0 pt

Derniers matchs :

Géorgie - Ecosse, le 16 novembre

Chypre - Espagne, le 16 novembre

Espagne - Géorgie, le 19 novembre

Ecosse - Norvège, le 19 novembre

Groupe B

1. France, 18 pts

2. Pays-Bas, 12 pts

3. Grèce, 12 pts

4. Irlande, 6 pts

5. Gibraltar, 0 pt

Derniers matchs :

France - Gibraltar, le 18 novembre

Pays-Bas - Irlande, le 18 novembre

Gibraltar - Pays-Bas, le 21 novembre

Grèce - France, le 21 novembre

Groupe C

1. Angleterre, 16 pts

2. Ukraine, 13 pts

3. Italie, 10 pts

4. Macédoine du Nord, 7 pts

5. Malte, 0 pt

Derniers matchs :

Italie - Macédoine du Nord, le 17 novembre

Angleterre - Malte, le 17 novembre

Macédoine du Nord - Angleterre, le 20 novembre

Ukraine - Italie, le 20 novembre

Groupe D

1. Turquie, 16 pts

2. Pays de Galles, 10 pts

3. Croatie, 10 pts

4. Arménie, 7 pts

5. Lettonie, 3 pts

Derniers matchs :

Arménie - Pays de Galles, le 18 novembre

Lettonie - Croatie, le 18 novembre

Croatie - Arménie, le 21 novembre

Pays de Galles - Turquie, le 21 novembre

Groupe E

1. Albanie, 13 pts

2. République tchèque, 11 pts

3. Pologne, 10 pts

4. Moldavie, 9 pts

5. Iles Féroé, 1 pt

Derniers matchs :

Moldavie - Albanie, le 17 novembre

Pologne - République tchèque, le 17 novembre

Albanie - Iles Féroé, le 20 novembre

République tchèque - Moldavie, le 20 novembre

Groupe F

1. Belgique, 16 pts

2. Autriche, 16 pts

3. Suède, 6 pts

4. Azerbaïdjan, 4 pts

5. Estonie, 1 pt

Derniers matchs :

Azerbaïdjan - Suède, le 16 novembre

Estonie - Autriche, le 16 novembre

Belgique - Azerbaïdjan, le 19 novembre

Suède - Estonie, le 19 novembre

Groupe G

1. Hongrie, 14 pts

2. Serbie, 13 pts

3. Montenegro, 8 pts

4. Lituanie, 6 pts

5. Bulgarie, 2 pts

Derniers matchs :

Bulgarie - Hongrie, le 16 novembre

Monténégro - Lituanie, le 16 novembre

Hongrie - Monténégro, le 19 novembre

Serbie - Bulgarie, le 19 novembre

Groupe H

1. Slovénie, 19 pts

2. Danemark, 19 pts

3. Kazakhstan, 15 pts

4. Finlande, 12 pts

5. Irlande du Nord, 6 pts

6. Saint-Marin, 0 pt

Derniers matchs :

Kazakhstan - Saint-Marin, le 17 novembre

Finlande - Irlande du Nord, le 17 novembre

Danemark - Slovénie, le 17 novembre

Irlande du Nord - Danemark, le 20 novembre

Saint-Marin - Finlande, le 20 novembre

Slovénie - Kazakhstan, le 20 novembre

Groupe I

1. Roumanie, 16 pts

2. Suisse, 15 pts

3. Israël, 11 pts

4. Kosovo, 7 pts

5. Biélorussie, 6 pts

6. Andorre, 2 pts

Derniers matchs :

Israël - Suisse, le 15 novembre

Biélorussie - Andorre, le 18 novembre

Israël - Roumanie, le 18 novembre

Suisse - Kosovo, le 18 novembre

Andorre - Israël, le 21 novembre

Kosovo - Biélorussie, le 21 novembre

Roumanie - Suisse, le 21 novembre

Groupe J

1. Portugal, 24 pts

2. Slovaquie, 16 pts

3. Luxembourg, 11 pts

4. Islande, 10 pts

5. Bosnie-Herzégovine, 9 pts

6. Liechtenstein, 0 pts



Derniers matchs :

Liechtenstein - Portugal, le 16 novembre

Luxembourg - Bosnie-Herzégovine, le 16 novembre

Slovaquie - Islande, le 16 novembre

Bosnie-Herzégovine - Slovaquie, le 19 novembre

Liechtenstein - Luxembourg, le 19 novembre

Portugal - Islande, le 19 novembre