Villefranche-de-Rouergue. Expérience innovante dans les rues de la Bastide

La saison se poursuit pour les Espaces Culturels. Durant une semaine, jusqu’à ce samedi 21 octobre, la compagnie a pris ses quartiers au 38 rue de la République. Si les artistes ne proposent pas un spectacle théâtral conforme à ceux qu’ils ont l’habitude de programmer, c’est une expérience culturelle participative, qui est mise en place par la compagne. Le titre "Reconversion" évoque le devenir de nos petites villes qui espèrent retrouver l’animation qui fut la leur pendant des décennies.

Installés dans un lieu délaissé de notre ville auquel ils vont redonner vie, deux artistes, joyeux lurons, vont rayonner dans les rues du centre-ville et les quartiers périphériques pendant une semaine. Collecte de témoignages, vidéos, micro-trottoirs, mises en scène… Ils vont ainsi sensibiliser les Villefranchois à ce problème de la reconversion et conclure ces quelques jours par des restitutions ouvertes à tous. L’expérience a déjà été menée à Decazeville, à Villecomtal, à Sauveterre avec succès. Une expérience innovante de théâtre utopique tout public à vivre dans le centre-ville de Villefranche. La Cie est à votre disposition dans le local commercial situé au 38, rue de la République à Villefranche, local prêté gracieusement par son propriétaire pour la réalisation de ce projet. Les artistes seront ravis de vous accueillir afin de participer à la Reconversion de Villefranche. Deux soirées de restitution les vendredis 20 octobre et samedi 21 octobre à 20 h 45 avec réservations obligatoires au 05 65 45 76 74 Entrée Libre – Chapeau à disposition.