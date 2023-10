Decazeville. Henry-Noël Ferraton en dédicace chez Presse Bulle

Très attaché à l’Auvergne et au Cantal, où il a passé toute sa vie, Henry-Noël Ferraton profite de sa retraite pour se consacrer à ses passions : la généalogie et l’histoire locale. Ses livres, que l’on peut ranger dans l’écriture des terroirs, n’hésitent pas à bousculer des vieux principes et les injustices.

Son dernier ouvrage, "Moi, c’est l’autre", met en avant une fille qui est arrivée au monde dans une boucherie familiale en même temps que son frère jumeau qui était ardemment désiré en tant qu’héritier. Cette fille sera rejetée par sa mère qui va consacrer son amour au garçon tant attendu. Victime d’un terrible ostracisme, saura-t-elle trouver la voie vers une vie de femme épanouie ? Henry-Noël Ferraton dédicacera son livre à la Maison de la presse de Decazeville, ce vendredi 20 octobre, de 10 heures à 12 heures.