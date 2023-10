Trémouilles. La bibliothèque ouvre ses portes

C’est à partir de ce mercredi 18 octobre que les habitants du village pourront pousser la porte de la salle des fêtes et découvrir dans le local à côté de la salle de réunion aménagé en bibliothèque, sur des étagères et dans les bacs des livres.

Romans, BD, albums, policiers… pourront être empruntés gratuitement (3 livres par lecteurs adultes et 5 livres par lecteurs enfants) le mercredi de 15 h à 17 h 30 et le samedi matin de 10 h à 11 h 30 lors des permanences tenues par les bénévoles Clotilde, Lucienne, Claire, Delphine, Carlo et Philippe qui vous accueillerons chaleureusement et vous indiquerons les démarches à suivre pour vous inscrire et ainsi satisfaire votre plaisir de lire possible au sein du village.

Mais c’est aussi une multitude de ressources accessibles en ligne après inscription, une abondance de projets autour du livre, du plaisir de lire mais aussi de jouer, de découvrir, de partager…