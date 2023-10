Réquista. Le Secours catholique en grande activité

Les bénévoles de l’association du Secours catholique se sont retrouvées tiut récemment dans la salle paroissiale. Elles étaient plus d’une vingtaine, avec de nouvelles personnes séduites par les actions de cette association caritative et désireuse d’y participer et aussi de mettre au service d’autrui leur talent créatif.

La réalisation en commun d’objets de toutes sortes permet de maintenir vivace l’esprit de créativité qui sommeille en chacun de nous.

Certaines tricotaient des carrés de laine pour la confection de couvertures ou de chaussons de bébé, d’autres cousaient ou fabriquaient des objets de décorations des sapins en vue de la fête de Noël. Les bénévoles ont été présentes le jour de la grande brocante du 9 septembre pour tenir un stand de produit divers offerts par de généreux donateurs et mis en vente au profit des plus démunis sous différentes formes. Prochain rendez-vous inscrit à l’agenda, le 3 novembre prochain, à 14 h.