Sébazac-Concourès. Les Aînés du Causse Comtal toujours actifs

C’est par une belle journée d’automne que près d’une quarantaine d’adhérents ont pris la direction de Laguiole. La fabrication d’un couteau, du fromage de Laguiole et d’une cornemuse n’ont plus aucun secret pour les participants. Un bon repas a complété très agréablement cette sortie. Les activités à venir : jeudi 16 novembre à 12 h 30 à la Doline, repas. Après-midi animée par la chorale. Inscriptions auprès de Nicole avant le 6 novembre au 05 65 46 96 95. Thé dansant avec Bernard Gaches et son trompettiste jeudi 23 novembre à 14 h 30 à la Doline. Repas de Noël jeudi 14 décembre : inscription avant le 4 décembre auprès de Nicole. Assemblée générale à 15 heures : présentation du programme 2024, renouvellements et nouvelles adhésions.

Le quine annuel aura lieu dimanche 7 janvier 2024.