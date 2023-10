Quine du club Multiprintemps, une réussite

Le club Multiprintemps de Grand-Vabre avait organisé pour la première fois un quine. Ce fut un véritable succès car la salle des fêtes était remplie pour accueillir les joueurs venant de Rodez et du Cantal et des communes environnantes.

La qualité des lots y étant pour beaucoup.

Après que le président a souhaité la bienvenue, remercié les membres du bureau pour leur chasse aux lots, les nombreux donateurs qui bien que souvent sollicités reçoivent toujours aimablement les personnes, ses collaborateurs pour leur investissement et les adhérents du club et non adhérents pour leurs dotations diverses laissa la place au jeu. 21 parties de quatre lots, parfois doublés et même triplés animèrent ce quine. Après une pause où chacun put déguster les pâtisseries faites par les adhérents, les parties reprirent jusqu’au carton complet final.

La participation de 500 € offerte par le club pour un voyage ou un séjour fut gagnée par une Castonétoises, une trottinette électrique par un Saint-Parthémois (de Port d’Agrés exactement).

Une Clermontoise repartant quant à elle avec le repas pour deux personnes acheté par le club et une adhérente du Domaine de Cambelong. D’autres repas ont permis de voir les sourires illuminés leur après-midi.

Même si tout le monde n’a pas gagné, chacun est reparti content d’avoir passé un excellent dimanche. L’édition 2023 est finie, le club espère pouvoir renouveler le quine en 2024.