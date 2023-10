Salles-la-Source. Waltraud Zugmaier expose à la Cascade

La galerie de la Cascade présente à partir du 22 octobre l’artiste Allemande Waltraud Zugmaier. Une ouverture sur les artistes européens de l’association en présentant chaque année une ou un plasticien d’un pays différent.

Waltraud Zugmaier est née à Neu-Ulm dans la Bavière allemande. Elle a toujours dessiné. Elle commence à pratiquer la peinture en 1988, en parallèle de son métier de scientifique et chercheuse. Depuis 2008, elle vit et travaille à Tourouzelle, petit village de l’Aude, entre Corbières et Minervois où elle se consacre entièrement à sa pratique et expose régulièrement. Sa peinture se situe autant dans les mouvances de la peinture informelle. Waltraud cherche à construire une peinture équilibrée, une composition harmonieuse où elle met de la sérénité et exprime sa gestualité. L’insertion dans ses tableaux de collages, de structures, d’écritures qu’elle recouvre de couches de cire crée une impression de profondeur, donne un effet spatial affranchi de la perspective.

"Le soleil, la mer et la couleur sont au quotidien les sources de mon inspiration. Mes tableaux ont souvent des coloris intenses et l’on peut sans doute y reconnaître des formes à peine esquissées. Ce jeu de formes et de teintes est composé de manière presque instinctive. Je ne souhaite pas forcément représenter quelque chose et encore moins délivrer un message. Peindre est pour moi un espace d’indépendance et de liberté au travers duquel j’exprime sans contrainte une partie de ma personnalité et de mes émotions ", explique l’artiste. Exposition à découvrir lors de vernissage le samedi 21 octobre à partir de 18 h, jusqu’au 26 novembre le samedi et dimanche de 14 h 30 à 18 h. La galerie de la Cascade, 111 route de Conques 12330 Salles-la-Source

info@galeriedelacascade.com