Onet-le-Château. "À vous de jouer" avec la ludothèque

Ce mercredi, petits et grands se sont retrouvés au cœur de la médiathèque pour partager un après-midi jeux avec la ludothèque. Cette fois-ci, c’était avec un seul jeu, mais un jeu intemporel et intergénérationnel : le puzzle ! Pour certains ce fut une belle découverte, dans laquelle la patience a joué un rôle prépondérant, pour d’autres, les "céphaloclastophiles", un nom barbare qui qualifie les personnes passionnées par toutes sortes de casse-tête dont fait partie ce jeu, ce fut un moment de partage apprécié et pour tous un moment ludique, loin des téléphones et des tablettes, une reconnection entre partage et échange, bref en créant du lien… ne dit-on pas que les puzzles auraient un effet bénéfique sur notre santé mentale ? Le prochain rendez-vous de la ludothèque à la médiathèque aura lieu mercredi 13 décembre autour des "jeux d’hiver".