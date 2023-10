Hommes cagoulés, arme, mobilisation monstre : la manifestation contre l'autoroute A69 ce week-end est-elle à risque ?

Une manifestation des collectifs contre la construction de cette autoroute controversée entre Toulouse et Castres aura lieu ces samedi 21 et dimanche 22 octobre à Saïx dans le Tarn. Elle met déjà les forces de l'ordre sur les dents.



Un rendez-vous à haut risque ? ces samedi 21 et dimanche 22 octobre à Saïx près de Castres dans le Tarn, les opposants à la construction de l'autoroute A69 se donnent rendez-vous pour un week-end de mobilisation contre ce projet qu'ils jugent "'écocide".

Le collectif La voie est libre qui réunit les organisations et associations s'opposant à ce projet d'autoroute entre Toulouse et castres ont dévoilé ce jeudi 19 octobre le lieu de ce rassemblement baptisé "Ramdam sur le macadam".

Une invitation à laquelle ont immédiatement répondu les forces de l'ordre, selon La Dépêche du Midi, alors que les militants commençaient à converger vers de lieu de rendez-vous. Les forces de l'ordre, déjà présentes sur les lieux depuis le début de la semaine, se sont déployées autour de ce rendez-vous militant, en ont bloqué l'accès d'après le coolectif La voie est libre, et ont commencé à opérer des contrôles sur les personnes et les véhicules.

Et au vu de leurs premières saisies, ce rassemblement anti-A69 s'avère comme tendu. Selon la préfecture du Tarn, "une arme a été saisie" et des "individus cagoulés" ont été observé sur les lieux.

Accès bloqué ?

"Ce blocage très important, 48h avant le début de la manifestation alors qu'il n'y a aucune réserve ni en droit (nous sommes sur un privé) ni en matière d'ordre public, apparaît comme particulièrement surprenant", peste le collectif dans un communiqué, en demandant un rendez-vous à la préfecture du Tarn afin de débloquer la situation, avant la venue de milliers de sympathisants venus de toute la France.

Un rendez-vous militant et festif ?

Pour autant, le collectif La voie est libre table sur un rassemblement militant certes, qui commence d'ailleurs ce vendredi 20 à soirée, avec une manifestion prévue le samedi vers midi, mais également festif et de débats, avec des ateliers, des spectacles et des conférences. Un collectif qui joue aussi la carte de l'humour et d'un rendez vous familial, convoquant dans leurs rangs Batman ou mettant en scène des spectacles parodiques.

Mobilisés contre l'A69, sondage, documentaire...

Mais ce collectif n'oublie son objectif premier : empêcher la construction de cette autoroute, à la place de laquelle il préconise un aménagement de la route existante N26 et un développement de l'offre train.

La Voie est libre a dévoilé ce jeudi 19 octobre un sondage Ifop selon lequel 69% des habitants du Tarn et de la Haute-Garonne se prononcent contre la construction de l'autoroute A69, et 82% de la population se prononcent pour un référendum.

Dévoilé également ce jeudi 19 octobre, un documentaire de 1h30 signé du site d'informations Off-investigation (1) qui dévoile que deux des actionnaires de ce projet d'autoroute ont financé la carrière politique d'Emmanuel Macron. De là à y voir un "retour d'ascenseur" ?

(1) Off-Investigation est un site "100 % spécialisé dans l'enquête journalistique au long cours", créé en octobre 2021 et composé de journaliste d'investigation issus de magazines dinvestigations télévisés (Spécial investigation sur Canal +, Cash Investigation sur France 2...).