Dans la foulée d'une journée de mobilisation émaillée de débordements ce samedi 21 octobre à Saïx dans le Tarn, les opposants au projet d'autoroute avaient institué en ZAD des maisons abandonnées dans le chantier. Mais celle-ci pourrait faire long feu...

Après Sivens en octobre 2014, il y a exactement 9 ans, le Tarn connait la deuxième Zone à défendre de son histoire (ZAD) avec les opposants au projet de construction d'une autoroute entre Castres et Toulouse.

Ce week-end à Saïx dans le Tarn, ces opposants (10 000 selon les organisateurs, 4 900 dont 2 500 "radicaux et violents" selon les autorités) s'étaient donné rendez-vous pour manifester contre ce projet d'autoroute A69 ces samedi 21 et dimanche 22 août.

A l'issue d'une première journée de manifestations diverses qui s'était terminée de façon chaotique dans l'après-midi, avec un cortège de 400 "casseurs" qui avaient commis des dégradations et des incendies dans deux entreprises en bord de zone (une entreprise de BTP et une cimenterie), les opposants au projet avaient investi des habitations abandonnées de propriétés expropriées situées dans le chantier de l'autoroute A69 pour en faire une ZAD. Une situation que n'a guère apprécié ni la préfecture ni le président du conseil départemental du Tarn, qui "demande à l’État d’être ferme et de ne pas laisser se constituer une ZAD" dans le département.

#Tarn : Manifester est un droit, casser est un délit !

Le chantier de l #A69 doit être mené à son terme@CBeaune @Elysee pic.twitter.com/NTsD8Sp6QT — Christophe Ramond (@ramond_christ) October 21, 2023

Intervention, évacuation

Tôt ce dimanche 22 octobre, selon La Dépêche du Midi, les forces de l'ordre se sont rapprochées des habitations occupées par les "zadistes" au lieu-dit La Crémade, en vue de leur évacuation, probablement "manu militari".

Autour de ces habitations, les barricades se sont dressées, et les organisateurs de cette ZAD ont appelé à des renforts et des soutiens durant la matinée.

Mais peu avant 13 heures, toujours selon le quotidien toulousain, les forces de l'ordre ont donné l'assaut à ces barricades pour déloger les aspirants "zadistes" de leurs positions.

Évacuation en cours de la ZAD de Saïx. Des heurts avec les occupants, un incendie s’est déclenché #A69 pic.twitter.com/WhSQ9Xf3A3 — La Dépêche 31 (@ladepeche31) October 22, 2023

Selon France 3 Occitanie, les manifestants auraient été évacués par les forces de l'ordre vers 13h15.