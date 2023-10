Autoroute A69 entre Castres et Toulouse : "le chantier sera mené à son terme", martèle le gouvernement

Le débat sur l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse continue d'être particulièrement animé. Le gouvernement a pris la parole sur le sujet, ce lundi 16 octobre 2023.

"Le chantier sera mené à son terme." Le gouvernement, par la voix de son ministère chargé des Transports, l'a assuré ce lundi 16 octobre 2023 au moment d'évoquer l'autoroute A69 entre Castres (Tarn) et Toulouse (Haute-Garonne).

"Faire preuve de responsabilité"

Dans son communiqué, le ministère des Transports rappelle que le 13 octobre, ont été réunis "les élus du territoire, les associations environnementales et les représentants du monde économique. Tous les élus concernés par le tracé ont été conviés, sans exclusive". Et le constat est clair : "une très large majorité des élus, à tous les échelons du territoire, a réaffirmé son soutien à la réalisation du projet d’autoroute A69. Le chantier sera mené à son terme".

De fait, le Clément Beaune, ministre des Transports, "appelle, avec les collectivités concernées, à poursuivre le travail avec toutes les parties prenantes sur les mesures d’accompagnement du projet (tarifs, transports décarbonés, …)". De son côté, le gouvernement demande que chacun fasse "preuve de responsabilité dans le cadre des actions pouvant être menées à titre individuel ou collectif. Aucune violence, aucune incitation à la violence ne peuvent être tolérées".

Le chantier se poursuit dès ce lundi

Encore dans le cadre de son communiqué, le ministère insiste : "le juge a écarté jusqu’ici tous les contentieux intentés contre le projet et, récemment encore, une demande de suspension des travaux. Tous les recours suspensifs ont été jugés et rejetés". Et prévient que le chantier "se poursuivra dès ce lundi 16 octobre", martelant de nouveau que "l’Etat est déterminé à faire aboutir ce projet, qui a été décidé démocratiquement et confirmé systématiquement par le juge".

Hospitalisation et travaux suspendus

En milieu de semaine dernière, Thomas Brail, opposant tarnais à la construction de l'autoroute A69, avait été hospitalisé en raison de sa grève de la faim et de la soif menées contre le projet. Le chantier, qui en était au stade de travaux de défrichements, avait été interrompu. Jusqu'à cette fameuse réunion du vendredi 13 octobre.