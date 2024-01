Autoroute A69 entre Castres et Toulouse : Greta Thunberg va-t-elle manifester avec les opposants le 10 février ?

L'invitation a été lancée à Greta Thunberg, l'un des visages de lutte contre le réchauffement climatique.

Les opposants à l'autoroute A69 dans le Tarn espèrent compter sur la présence d'une des militantes écologistes les plus médiatisées au monde. Selon les informations de France 3, une invitation aurait été lancée à Greta Thunberg pour une mobilisation prévue le week-end du 10 février près de Castres.

L'organisation Les Soulèvements de la Terre a confié que "rien n'est fait", et qu'une communication sera faite si la militante suédoise de 21 ans confirme sa présence dans le Tarn. La mobilisation de Greta Thunberg offrirait un nouveau coup de projecteur sur ce chantier controversé qui doit relier Castres et Toulouse.

Entre 4 000 et 8 000 personnes s'étaient rassemblées en avril 2024 contre le projet, en la présence de plusieurs personnalités politiques : Manuel Bompard (coordinateur de la France Insoumise et député des Bouches-du-Rhône), François Piquemal (député de la 4e circonscription de Haute-Garonne) ou encore Anne Stambach-Terrenoir (députée de la 2e circonscription de Haute-Garonne). Une manifestation dans un contexte très tendu, quelques jours après les violents affrontements qui avaient éclaté à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), entre des manifestants et les forces de l'ordre.

Les Soulèvements de la Terre comptent aussi se rassembler à Bordeaux, dimanche 11 février, pour s'opposer à un projet de nouveaux puits de pétrole. "De nombreuses personnalités" pourraient être présentes selon l'organisation écologiste.

"L'État est déterminé à faire aboutir ce projet"

Plusieurs interventions de la militante suédoise Greta Thunberg lui ont offert une notoriété internationale au fil des années. On se souviendra de sa question "How dare you ?" ("Comment osez-vous ?") posée depuis le siège de l'Organisation des Nations unies, lors d'un sommet consacré à la lutte contre le changement climatique en 2019 à New York. Une intervention qui avait été sous le feu des critiques à l'époque.

Greta Thunberg serait loin de faire l'unanimité en venant dans le Tarn, notamment auprès du maire LR de Lavaur, Bernard Carayon, important soutien du projet de l'A69 et loin d'être un admirateur de la jeune militante. En témoigne ce tweet datant de 2019 :

Vraiment une imposture #GretaThunberg . Il est temps de retourner à l' école et d' arrêter ce cirque. https://t.co/Yevl6VjEvf — Bernard Carayon (@BernardCarayon) December 15, 2019

Par voie de communiqué, le ministère des Transports avait martelé en octobre 2023 que "le gouvernement conduira le projet jusqu'à son terme". Tout en ajoutant : "L’Etat est déterminé à faire aboutir ce projet, qui a été décidé démocratiquement et confirmé systématiquement par le juge". Tous les recours suspensifs ont été jugés et rejetés, et les travaux se poursuivent entre le Tarn et la Haute-Garonne.