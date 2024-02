Construction de l'autoroute A69 : Greta Thunberg avec les opposants ce week-end dans le Tarn pour une "Cabanade" interdite

L'activiste suédoise aux millions de "followers" sera aux côtés des zadistes à Saïx, alors que le préfet du Tarn a interdit toute manifestation dans la commune ces samedi 10 et dimanche 11 février.

Un soutien de poids pour les opposants à la construction de l'autoroute A69 entre Toulouse et Mazamet : la très médiatique activiste suédoise Greta Thunberg, 21 ans, sera à leurs côtés au moins le samedi 10, aux abords du chantier de l'A69 et de la ZAD "Crem'Arbre", pour le rassemblement baptisé la "Cabanade" organisé par les collectifs d'opposants. "Ceci permet d'inscrire pleinement la lutte contre l'A69 au niveau international et national et engage les responsables politiques à prendre la mesure de leur entêtement", ont déclaré les membres de No Macadam à La Dépêche du Midi.

Le problème, c'est que le préfet du Tarn a interdit ce vendredi mation toute manifestation sur la commune de Saïx pour les samedi 10 et dimanche 11 février. Une manifestation qui se fera tout de même, ont déclaré les opposants à l'A69, "car il s'agit d'un événement privé sur un terrain privé". Ce vendredi 9 février, des heurts entre des manifestatns et les forces de l'ordre se sont déroulés autour de la voie ferrée Castres-Mazamet.

Quant à l'activiste défenseure du climat Greta Thunberg, révélée par un mémorable coup de gueule aux Nations unies en septembre 2019, elle devrait se rendre ensuite à Bordeaux le dimanche 11 février où se tient un rassemblement contre le forage de nouveaux puits de pétrole.