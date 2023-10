Autoroute A69 entre Castres et Toulouse : l'opposant Thomas Brail hospitalisé, les travaux suspendus

Les travaux de défrichement pour la construction de cette autoroute controversée reprendront ce vendredi 13 octobre, après une réunion des maires et élus des territoires impactés.



Victime d'un malaise, l'opposant tarnais à la construction de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse, qui en est aux travaux de défrichement, a été hospitalisé ce mardi 10 octobre en matinée en conséquence de sa grève de la faim et de la soif en compagnie de deux autres militants. Il a par la suite accepté de s'hydrater à nouveau, ainsi que les deux autres grévistes.

Dans la foulée, le ministre des Transports Clément Beaune, qui a maintenu la construction de cette autoroute, a appelé les élus et maires des territoires impactés par cette autoroute à se réunir ce vendredi 13 octobre afin de " faire un point de situation sur l’avancement du projet (...) et d’en partager les perspectives", relève La Dépêche du Midi. D'ici là, dans un souci d'apaisement selon l'entourage du ministre, les travaux de défrichement son suspendus jusqu'à la réunion.

La réunion de la dernière chance ?

Les défenseurs des arbres et de l'action de Thomas Brail ont parlé de première victoire, une victoire que thomas Brail a lui-même minimisé : "Les travaux ne sont pas arrêtés", rappelle-t-il ce jeudi au matin devant la gare Matabiau de Toulouse (vraisemblablement après sa sortie de l'hôpital), assurant que "nous allons travailler main dans la main" avec le cabinet du ministre "pour savoir qui va participer à cette réunion". Il souhaite que des scientifiques participent à cette réunion, ainsi que les associations membres du collectif contre l'A69 et "l'intégralité des élus du Tarn et de la Haute-Garonne", rappelant que des maires, des députés, des sénateurs et des conseillers municipaux "sont contre ce projet".