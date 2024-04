VIDEOS. Construction de l'autoroute A69 : des engins de chantier incendiés après une "opération commando" dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 avril

La résistance à la construction de cette autoroute entre Toulouse (Haute-Garonne) et Castres (Tarn) ne faiblit pas, dans un contexte qui reste toujours tendu.



Création d'une ZAD, occupation dans les arbres, manifestations et véritables opérations commando : les opposants à la construction de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse demeurent toujours aussi motivés, après des mois de lutte.

Dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 avril, alors que la commission d’enquête sur le montage juridique et financier de la construction de l’A69 poursuit ses auditions à l’Assemblée nationale, quatre engins de chantier de l'entreprise NGE Atosca ont été incendiés à Saïx dans le Tarn, sur les lieux de construction de l'autoroute, selon La Dépêche du Midi.

Une véritable opération commando

Toujours selon le quotidien toulousain, vers minuit, une demi-douzaine d'individus cagoulés ont empêché l'agent de sécurité en poste ce soir-là de donner l'alerte. Ensuite, une trentaine d'autres individus, toujours cagoulés, qui ont mis le feu aux engins de chantier.

Des engins incendiaires avaient été déjà découverts sur le chantier ces trois dernières semaines, et les agents de sécurité avaient reçu comme consignes de ne pas aller au-devant d'une confrontation en cas d'intrusion de ce type.

L'entreprise NGE dans le viseur

La veille, dans la nuit de lundi à mardi, des ouvriers de l'entreprise NGeEavaient été pris à parti, sans faire de blessés, par une quinzaine d'individus cagoulés alors qu'ils travaillaient sur la RN 126 non loin de la ZAD. Des jets de pierres et de peinture sur les engins qui se sont terminés avec l'arrivée des forces de l'ordre.

Le 11 avril, la frange la plus radicale des opposants à l'autoroute avait appelé à des "actions contre le bétonneur NGE & co". Mardi 16 avril, le collectif d'opposants La Voie est libre accusait NGE de percer, polluer et assécher illégalement les nappes phréatiques "pour accélérer le chantier".

L'association Via 31, favorable à la construction de l'autoroute, parle elle d'éco-terrorisme dû à"20 ou 30 illuminés violents assistés sociaux et agitateurs professionnels", et dénonce dans un communiqué "l’incapacité du Ministère de l’Intérieur à faire respecter la loi", ce mercredi 17 avril. "Aujourd’hui, ce n’est pas une, mais 2 ZAD visibles, 2 bases arrière, et 2 autres ZAD en cours de genèse qui figurent sur le tracé de l’A 69", déplore-t-elle, en menaçant de durcir le ton face aux opposants.

Des actions plus calmes et une manifestation à Toulouse

La mobilisation contre la construction de cette autoroute A69 qui n'a pas fini d'enflammer les débats se poursuit également de manière un peu moins radicale, notamment avec le "Véloretour", où une trentaine de cyclistes partis le 13 avril de Castres se rendent à Toulouse en 5 étapes pour défendre le projet alternatif à l’A69 (multimodalité avec train, aménagement de la RN126, vélo…). Le Véloretour arrivera à Toulouse ce dimanche 21 avril où une manifestation cycliste et piétonne est organisée.