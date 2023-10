VIDEOS. Autoroute A69 entre Castres et Toulouse : une cimenterie incendiée en marge de la manifestation, naissance d'une ZAD

Un rassemblement des opposants est organisé ces samedi 21 et dimanche 22 octobre à Saïx dans le Tarn, pour une part sous haute tension... Le récit.

Le rassemblement "Ramdam contre le macadam" organisé par les opposants à la construction de l'autoroute A69 se déroule ce samedi 21 octobre sous haute tension. Selon les organisateurs, plus de 9 500 ont rejoint le camp établi près de Saïx dans le Tarn, "et beaucoup de monde (ont été) bloqués par les barrages" établis par les forces de l'ordre autour du lieu de rendez-vous. Les autorités ont eux relevés 4 900 personnes, dont 2 500 "radicaux et violents".

3eme barrage de gendarmerie pour se rendre sur le site de l’#A69.

Contrôles d’identités systématiques.

Le déploiement de moyens publics pour intimider les manifestants est hallucinant.

On parle de défendre le vivant. Juste défendre le vivant. pic.twitter.com/AuLGdBPnuE — Sandrine Rousseau (@sandrousseau) October 21, 2023

A69 | Barres de fer, pioches, masques à gaz, boules de pétanques… Des armes par destination sont interceptées par les forces de sécurité intérieure dans le cadre du dispositif de contrôle mis en place aux abords de la zone de rassemblement pour garantir la sécurité de tous. pic.twitter.com/IKwHPShOHV — Préfet du Tarn (@prefet81) October 21, 2023

Une manifestation type marche était prévue ce samedi à 12h30, en plusieurs cortèges comprenant des élus locaux et nationaux (députés, maires...), des syndicats ou des agriculteurs.

Selon La Dépêche du Midi, les cortèges, programmés pour se rejoindre, se sont en fait scindés en deux, l'un d'eux étant composé des éléments les plus radicaux, dont des black blocs. L'itinéraire d'au moins un de ces cortèges n'était pas prévu, selon la préfecture du Tarn.

Manifestation A69 | Le Préfet déplore que les organisateurs n’aient pas entièrement respecté leurs engagements en matière de parcours, mettant ainsi en danger la sécurité des manifestants. pic.twitter.com/ShXMHS89yF — Préfet du Tarn (@prefet81) October 21, 2023

C'est en marge de cette manifestation que des incidents ont éclaté. Cette manif imprévue d'environ 400 personnes s'est dirigée vers 14h45 vers la RN 126, bloquée par les forces de l'ordre. Selon la préfecture du Tarn, des heurts auraient alors éclaté et deux policiers auraient été "légèrement blessés". Ce groupe a alors pénétré d'abord dans une entreprise de promotion immobilière, puis dans une entreprise de cimenterie où elle a déclenché un incendie peu après 15 heures.

Des manifestants ont pénétré sur le site d’une entreprise de promotion immobilière #A69 pic.twitter.com/bnnc8uWg3K — La Dépêche 31 (@ladepeche31) October 21, 2023

Les forces de l'ordre ont alors effectué leur première charge sur les manifestants radicaux. Au total, les forces de l'ordre ont procédé à 5 interpellations, depuis ce samedi matin.

DIRECT. A69 Castres-Toulouse : important incendie d'une cimenterie après le passage de casseurs en marge de la manifestation des opposants https://t.co/uzbbpfz9b7 pic.twitter.com/RKWRGKMnHx — La Dépêche Tarn (@ladepeche81) October 21, 2023

Manifestation A69 | Après avoir été empêchés par les manifestants, qui ont été dégagés par les forces de l'ordre, les sapeurs-pompiers peuvent intervenir sur le lieu de l'incendie. pic.twitter.com/9Qlj74UevS — Préfet du Tarn (@prefet81) October 21, 2023

Une ZAD en cours d'installation

Dans le reste du rassemblement, l'ambiance était militante, mais un peu plus détendue. Le cortège dit "familial" a été redirigé par les autorités vers le campement où des concerts ont lieu en soirée. Ou presque tout le cortège, puisqu'une partie d'entre eux ont investi une maison abandonnée pour en faire une ZAD (Zone à défendre). La deuxième dans le Tarn après la tristement célèbre ZAD de Sivens, contre le projet d'un barrage dont la justice avait finalement tranché que celui-ci n'était pas d'utilité publique, et où un jeune homme de 21 ans, Rémi Fraisse, avait perdu la vie...