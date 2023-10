Vézins-de-Lévézou. Le club des Bruyères en Espagne

La version 2023 du voyage annuel du club des Bruyères a conduit ses participants à une visite de quatre jours de la Costa Dorada espagnole et de ses environs. Après son installation à l’hôtel "California Palace" de Salou, le groupe a effectué une visite du village médiéval de Reus. Le lendemain matin était consacré à une promenade le long du bord de mer de Salou suivie d’une dégustation de vin dans les vignobles proches de la ville de Montblanc où se poursuivit la visite. La journée suivante débuta par la visite de Tarragone avant l’ascension du sanctuaire "Mare de Deu de la Roca" et la visite du village côtier de Cambrils. Le dernier jour, sur la route du retour, les voyageurs firent étape à Barcelone pour une visite du parc Grüell, imaginé par le célèbre architecte Antoni Gaudi, et un déjeuner au parc de Montjuic.

Rendez-vous à venir

Grillée des châtaignes le 26 octobre à Saint-Léons ; sortie sur le Larzac et repas au domaine de Gaillac le 9 novembre ; AG à Saint-Léons à 10 h 30 et déjeuner à Laclau le 7 décembre ; bûche de Noël le 14 décembre.