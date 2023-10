Toqués de l'Aveyron : neuf cuisiniers en devenir en lice dans ce concours du chef Manuel Santos

La chambre des métiers et de l'Artisanat de l'Aveyron et l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie ont organisé à Rodez le concours des Toqués de l'Aveyron. Six lauréats prendront part à la finale départementale en février prochain.

La Semaine du goût a débuté de la meilleure façon ce lundi 16 octobre avec le concours des Toqués de l’Aveyron à la chambre des métiers et de l’artisanat de l’Aveyron (CMA 12). Neuf candidats en deuxième année du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) et en brevet d’études professionnelles (BEP) ont pris part à ce concours initié par le chef Manuel Santos. Ce dernier était présent pour accompagner Tiphany Aldebert, du restaurant Monsieur S et Alexis Pelletier, gérant "Du bruit qui court" à Rodez, anciens vainqueurs de ce concours et membres du jury cette année. Ces derniers ont évalué selon cinq critères : présentation, dégustation, organisation, visuel et assaisonnement. Œuf, truite et millefeuilles revisités Déclinaison de l’œuf en trois façons, élaboration d’un plat avec la truite des monts d’Aubrac, bleu des causses, et millefeuilles revisités, tel était le menu imposé aux jeunes apprentis pétris de talent. "Ce fut un beau travail d’ensemble", a salué en ce sens Pascal Cecon-Cure, professeur de cuisine à la CMA 12. Avec trente-six jeunes inscrits cette année, celle-ci fait le plein ce qui témoigne de l’attrait pour cette profession. Une profession que n’a pas manqué de mettre en avant Michel Santos, président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie de l’Aveyron : "C’est le plus beau métier du monde car la création est infinie comme en témoignent les plats des candidats, en particulier les millefeuilles revisités qui sont extraordinaires." Et avec quarante-cinq postes à pourvoir en Aveyron, ces jeunes chefs en Aveyron ont un horizon dégagé. Côté résultats, Enzo Odièvre, Hawa Aubert Da Silva, Lucas Lopez sont les lauréats en catégorie CAP ; Inès Ayral, Samuel Mangino, Arnaud Cailhol en BEP. Ces six jeunes participeront, en binôme, à la finale départementale face aux élèves de l’établissement hôtelier de Saint-Joseph à Villlefranche-de-Rouergue en février prochain.