À la mairie de Rodez, beau succès pour la collecte exceptionnelle de sang

Ce jeudi 19 octobre, l'établissement français du sang organisait une collecte exceptionnelle au sein de la mairie de Rodez. Avec à la clé, un certain plébiscite.

Se rendre au plus près des potentiels donateurs serait-elle la recette miracle pour résoudre les problèmes de stock de sang ? Visiblement. Du moins, c’est en tout cas une partie de la solution. En ce sens, l’antenne ruthénoise de l’établissement français du sang, organisait hier à l’hôtel de ville de Rodez, en partenariat avec la mairie, qui fournissait la collation, une collecte exceptionnelle.

Et de l’aveu des médecins, c’est une réussite.

Au plus proche des Ruthénois

"On se rend vraiment compte qu’à chaque fois que nous délocalisons les collectes, un public différent se rend sur place." Question pratique sans doute. "Nous sommes au plus proche du lieu de travail des Ruthénois, ils peuvent se libérer plus facilement en centre-ville", poursuit un médecin de l’EFS.

Résultat, deux heures avant le terme, 72 personnes s’étaient rendues en mairie, un beau score. Les prochains donateurs sont attendus dès demain (lire ci-contre). Et que les retardataires se rassurent, même sans rendez-vous, ils seront acceptés, l’EFS ne refuse aucun don.