Decazeville. Les vétérans du Bassin auraient pu faire une razzia

Avec un peu de recul, les pétanqueurs du district de Decazeville étaient tout proches de réaliser un formidable résultat d’ensemble : s’adjuger quatre titres départementaux dans la catégorie vétérans. Mais ils ne vont en fait finir qu’avec des places d’honneur.

Lors du championnat de l’Aveyron des clubs, notre secteur était représenté dans les trois divisions. Firmi I perd de justesse en demi-finale contre Réquista (seulement après le tir de départage). Agnac échoue lui aussi face à ces mêmes Réquistanais en finale, alors que le titre lui tendait les bras. Vraiment rageant car il y "avait la place" comme on dit familièrement dans le jargon pétanquiste.

En deuxième division, Firmi II disposait d’un gros potentiel, ils étaient nombreux à les ranger parmi les favoris surtout après leur excellent parcours en poule. Mais les Firminois n’ont pas réussi à élever leur niveau de jeu et tombent face à St-Beauzely en demi-finale.

En troisième division enfin, le club de Penchot, après avoir bien géré en poule, a fait forte impression lors des phases finales, éliminant successivement et sans coup férir Sévérac, Belmont-sur-Rance et les Costes Rouges. Les Penchotins perdent hélas en finale face à Tournemire, ne réussissant pas à s’adapter au terrain qui avait changé lors de cette ultime rencontre.

Et plus récemment, la triplette Marie-Hélène Gau, Henri Gau et Hervé Grès (Livinhac) trébuche en finale du championnat de l’Aveyron vétérans en triplettes mixtes, davantage victime d’un coup de fatigue que du niveau de jeu, encore dommage et des regrets.

Prochains rendez-vous

Dimanche 22 octobre, plusieurs clubs du district de Decazeville sont en lice en championnat Open. Puis arrive le temps des assemblées générales parfois couplées à une journée intersociétaires qui indiquent la fin de la saison, du moins en plein air. Celle d’Agnac a lieu ce samedi 21 octobre. Celle de Penchot se déroulera samedi 28 octobre, Firmi le 3 novembre, etc.