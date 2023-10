Visites, concerts, spectacles, fêtes expositions : du vendredi 20 au dimanche 22 octobre, tout un plein d'animations en Aveyron

Quines, belotes, concerts, châtaignes, thés dansants... Il y en aura, comme chaque fin de semaine, pour tous les goûts un peu partout dans le département.

Vendredi 20 octobre

Bournazel.

- Conférence animée par Laurence Plazenet sur : « Joyeux, effrayant, génial ou saint ? Le Mystère Blaise Pascal », à 18 h 30 à l’auditorium du château.

Camjac.

- Concours de belote, à 20 h 45 à la salle des fêtes.

Onet-le-Château.

- Apéro-concert avec Charlie, à 18 h 30 au Krill.

Rodez.

- Bourse aux vêtements de Familles de France, de 10 h à 18h à la salle des fêtes.

Saint-Hippolyte.

- Concours de belote, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Sévérac-le-Château.

- Concours de belote, à 20 h 30 à la Maison du Temps Libre.

Valady.

- Chansons françaises avec « Les Tournedos Rossignols », à 19 h au café-théâtre La Diligence à Nuces.

Samedi 21 octobre

Arvieu.

- Dans le cadre des journées nationales de la réparation, participation du club Bidouille, de 9 h 30 à 12 h 30 au rez-de-chaussée du presbytère.

Bozouls.

- Salon du mariage, de 10 h à 18h aux Terrasses de Majorac.

Coussergues.

- Soirée repas « années 80 » animée par DJ Mélodia, à 20 h à la salle des fêtes.

Decazeville.

- Journée Halloween ; 15h, animation pour les enfants ; 23h, bal au Laminoir.

Espalion.

- Soirée de soutien aux réfugiés du Haut-Karabakh en Arménie, à 20 h à la salle de la Gare.

Gabriac.

- Quine du comité des fêtes, à 21h à la salle des fêtes.

Laguiole.

- 14h30, randonnée, « jeu de piste et je dépiste », natation, au départ du gymnase.

- Bal disco d’automne d’Octobre rose ; animation avec le DJ Roman Pops et Fury Animation, à 21 h 30 au gymnase.

Laissac.

- Soirée burger ; retransmission de la 1/2 finale de la Coupe du monde de rugby, à 19 h 30 au centre administratif.

Luc.

- Concert avec l’Orchestre Départemental d’Harmonie, à 20h30 à l’Espace Saint-Exupéry.

Montbazens.

- Journée du Livre Jeunesse, de 10 h à 17 h, Moulin de la Culture.

Mouret.

- Bal animé par le groupe « No Résp » suivi du DJ Oelsampler, à 22 h 30 à la salle des fêtes.

Noailhac.

- Soirée dansante avec l’orchestre Ambiance, à 19 h 30 à la salle des fêtes.

Rignac.

- Randonnée au profit d’Octobre rose, à 9 h (médiathèque).

Rodez.

- Bourse aux vêtements de Familles de France, de 10 h à 18h à la salle des fêtes.

Saint-Amans-des-Cots.

- Quine du club des aînés, à 20h30 à la salle polyvalente.

Saint-Christophe-Vallon.

- Soirée théâtrale avec la compagnie « Théâtre pour demain et après », à 17 h.

Saint-Martin-de-Lenne.

- Fête d’automne ; apéro concert animé parle groupe « Lol, à 19 h à la salle des fêtes.

Salles-la-Source.

- Randonnée au profit d’Octobre rose, à 9 h 30, départ de la salle des fêtes de Séveyrac.

Sénergues.

- Nuit de la bourrée animée par les musiciens du groupe folklorique » Lous Castelous de Sénergues », à 20 h 30 salle des fêtes.

Dimanche 22 octobre

Auriac-Lagast.

- Quine du « Cantou du Lagast », à 14 h à la salle des fêtes.

Baraqueville.

- Arbre-Expo.Nombreuses animations et démonstrations.

Boussac.

- Déjeuner tripous/tête de veau, à 8 h à la salle des fêtes.

Bozouls.

- Salon du mariage, de 10 h à 18h aux Terrasses de Majorac.

Brommat.

- Quine des ainés, à 14 h à la salle des fêtes.

Camboulazet.

- Fête d’automne ; thé dansant animé par Maxime et Vincent ; 20h, repas avec soupe au fromage, à 17 h à la salle des fêtes.

Coubisou.

- Quine des ainés, à 14 h 30 à la salle des fêtes.

Crespin.

- Après-midi hommage à Ida Cros, à 14 h à la salle des fêtes.

Entraygues-sur-Truyère.

- Fête des châtaignes.

Florentin-la-Capelle.

- Après-midi théâtral à 15 h à l’espace multifonctionnel.

Marcillac-Vallon.

- Thé dansant avec l’orchestre de Sébastien Castagnié, de 14 h 30 à 19 h 30 à la salle des fêtes.

Montbazens.

- Déjeuner tête de veau, à 7 h 30 à la salle de spectacles.

Naucelle.

- Thé dansant animé par Etoile Musette ; à 16 h salle des fêtes.

Prévinquières.

- Quine de l’école à 14 h.

Réquista.

- Thé dansant, à 16 h à la salle de spectacles.

Rieupeyroux.

- Quine du club Nouvelle Jeunesse, à 14 h Maison pour Tous.

Rodelle.

- Théâtre avec les « Rascalous de Villecontal » et chansons avec « Los Cantaïres de l’Aubrac », à 14 h à Bezonnes.

St-Symphorien-de-Thénières.

- Fête des châtaignes et du cidre doux ; 7h30, déjeuner ; 15h, spectacle avec « La Bourrée d’Olt ».

Sainte-Radegonde.

- Randonnée au profit des Restos du Cœur, à 13 h salle des fêtes.

Sévérac-l’Église.

- Quine du club « Le Clouquié », à 14 h 30 à la salle des fêtes.

Trémouilles.

- Concert à 15 h30 à l’église.

Valady.

- Grillée de châtaignes, spectacle à 15 h salle des fêtes de Nuces.