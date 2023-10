VIDEO. Alerte "violet" : la Guadeloupe est au confinement à l'arrivée du cyclone Tammy

Le cyclone a atteint les premières côtes des Antilles françaises ce samedi 21 octobre à 11 heure locale (17 heures en France).



"Un danger proche et certain" : la préfecture de Guadeloupe a émis une alerte violette, le plus haut niveau d'alerte, ce samedi à partir de 9h30 heure locale (15h30 en France) avant l'arrivée sur les côtes des Antilles françaises du cyclone de catégorie 1 Tammy, dont la trajectoire le fait passer à "proximité immédiate de l’île de la Désirade", depuis 11 heures heure locale (17 heures en France).

Le centre de l'ouragan #Tammy passe actuellement sur l'île de la Désirade, à l'est de l'archipel guadeloupéen pic.twitter.com/zCIY71sIaK — Ouragans.com (@ouragans) October 21, 2023

Tammy se déplace vers le nord-ouest à 13 km/h, et ses vents se sont renforcés, avec des maximum de 140 km/h et jusqu'à 170 km/h en rafales. Le cyclone devrait traverser l'archipel "dans l'après-midi" (vers 20 heures heure française). Ce samedi vers 19 heures heure française, les premiers effets du cyclone se faisaient ressentir sur l'archipel. Le cyclone devrait toucher l'est de l'île de la Guadeloupe.

La préfecture a demandé aux habitants de Guadeloupe de se confiner, ce qui signifie que :

L’activité économique est totalement arrêtée. Les entreprises et les commerces doivent avoir été impérativement protégés et les employés évacués

Tous les déplacements sont interdits (sauf autorisation spéciale donnée par le préfet)

Les mairies doivent avoir impérativement mis à l’abri les populations exposées

Le dispositif de gestion de crise et les centres opérationnels doivent être activés en configuration maximale et les liaisons spéciales doivent fonctionner (INMARSAT…)

Les services opérationnels (SAMU, SDIS, Police, EDF, Gendarmerie, Routes de Guadeloupe…) doivent fonctionner en configuration de crise

Les informations sur le phénomène sont diffusées en continu sur les radios

Le déploiement des opérations de secours peut être décidé par le Préfet en cas d’urgence absolue, dès lors que les conditions météo le permettent et que l’intervention des personnels de terrain peut se faire en sécurité.

Ailleurs aux Antilles, les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy sont placées en alerte rouge cyclone. Des vigilances orange "vagues-submersion" et jaune "vents violents" et "fortes pluies-orages" sont en vigueur pour la Martinique.

La trajectoire du cyclone Tammye peut être suivie en direct (et en musique) ICI.