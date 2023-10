Aveyron : une septuagénaire blessée, renversée par un véhicule à La Fouillade

Elle a été transportée en urgence relative à l'hôpital de Villefranche-de-Rouergue.

Ce samedi 21 octobre peu après 13h30, une dame de 74 ans a été renversée par un véhicule utilitaire dans des circonstances non déterminées sur la RD922, au niveau de la zone artisanale du Lac, commune de La Fouillade.

Une ambulance, un véhicule de secours routier et un médecin du Smur se sont rendus sur les lieux pour porter secours à la septuagénaire. Souffrant entre autres de plaies et de contusions, elle a été transportée en urgence relative à l'hôpital de Villefranche-de-Rouergue pour de plus amples examens.