Football : Pierre Ruffaut, un retour très attendu en Aveyron

Deux ans après son départ du Raf, le milieu de terrain est de retour en Aveyron, avec Onet. Après avoir signé un retour gagnant à Saint-Paul-lès-Dax le 7 octobre (victoire 3-0 et un but), il fera ses débuts à La Roque samedi 21 octobre à 18 heures.

Avec sa patte droite, Pierre Ruffaut a laissé des souvenirs impérissables aux supporters ruthénois. Le tout avec deux accessions, en National puis en Ligue 2, et cinq saisons de bons et loyaux services en sang et or. Parti pour Cholet (National, en 2021) puis Andrézieux (National 2, en 2022), le métronome de 36 ans avait tout de même gardé son cœur en Aveyron.

"Quand nous sommes partis avec ma femme, nous parlions déjà d’un retour. Nous voulions revenir car la qualité de vie, ici, est top. Je connaissais Yoan (Boscus, l’entraîneur d’Onet) depuis quelques années, cela s’est fait naturellement. Après Rodez, il n’y avait qu’Onet qui puisse me permettre de continuer à jouer à un niveau intéressant", argumente le néo-Castonétois.

"Je me sens prêt"

Et après avoir dû ronger son frein en raison de sa requalification de joueur professionnel en joueur amateur (il n’a pu être qualifié qu’à partir du 1er octobre), le milieu relayeur a fait ses premiers pas le 7 octobre, dans les Landes. Une entrée en matière marquante dans tous les sens du terme. A la sortie d’un mois de septembre difficile, l’OCF est s’est imposé sans fioriture (3-0) à Saint-Paul-lès-Dax. Et avec une réalisation de sa recrue estivale !

"C’est très rare que je marque lors de mon premier match. Ça doit être la première fois. J’aurais préféré faire mes débuts le 10 septembre mais c’était, peut-être, presque mieux pour moi. Ma préparation a été tronquée entre la recherche d’un logement, l’école pour les enfants, etc. Maintenant, je me sens prêt et je prends du rythme au fur et à mesure", indique Ruffaut.

"Il y a de la technique. Il faut peaufiner tout ça"

L’arrivée de l’ancien du Raf est un renfort de taille dans le milieu à trois des Aveyronnais. Avec cette cartouche supplémentaire, les jaune et bleu pourraient-ils espérer mieux qu’un simple maintien en fin de saison ? Le principal intéressé se montre toujours ambitieux : "Ils sont jeunes, il y a de la qualité technique. Après, il faut peaufiner tout ça, être bien en place tactiquement, ajoute-t-il. Nous restons sur un beau match à l’extérieur. Le coach a insisté sur ça. Il faudra être intraitable à domicile pour assurer le maintien sans se faire peur et voir un peu plus haut sur la fin de saison."

Pour se mettre en bonne position, Ruffaut et les siens vont tenter de renouer avec la victoire à domicile face au Stade bordelais, samedi 21 octobre (18 heures), pour définitivement laisser derrière eux le triste mois de septembre.