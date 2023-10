Mort de Loana, 10 ans, à Sedan : le suspect mis en examen et placé en détention provisoire, il ne reconnaît pas le meurtre

Quelques jours après la terrible découverte du corps sans vie de Loana, 10 ans, à Sedan, l'homme interpellé a été mis en examen, vendredi 20 octobre 2023.

Loana, 10 ans, a été retrouvée morte dans une cave, à Sedan, mercredi 18 octobre 2023. 48 heures plus tard, le meurtrier présumé a été mis en examen.

Il ne reconnaît pas le meurtre

Comme l'ont indiqué nos confrères du Parisien, l'homme interpellé a été mis en examen pour meurtre et viol sur une mineure de moins de 15 ans. Dans la foulée, il a été placé en détention provisoire. L'individu de 57 ans, qui a avoué avoir violé l'enfant, n'a pas reconnu le meurtre. Il a évoqué un accident, racontant que Loana était tombée dans l'escalier mais qu'il n'avait pas su quoi faire du corps et l'aurait enveloppé dans un drap.

Beaucoup de sang

François Schneider, procureur de la République de Reims, a livré des détails effroyables présents sur la scène de crime, évoquant les nombreuses taches de sang dans le bar, dans la cave ainsi que sur les draps du lit de l'appartement dans lequel le mis en cause vivait. Le magistrat a également révélé que l'enfant avait été frappée à de nombreuses reprises au visage. Ces coups ont entraîné la mort.

Enfin, il a aussi précisé que le meurtrier présumé, né en 1966 et déjà condamné en 2017 à un mois de prison avec sursis pour vol en réunion, est divorcé et père de six enfants. Alcoolique, toujours selon les dires du procureur, il semblerait avoir déjà reçu Loana chez lui.

Réclusion criminelle à perpétuité ?

Le magistrat a annoncé que l'homme interpellé encourt la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté maximale de 30 ans.