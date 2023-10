Paris : une exposition d'art contemporain à voir à la fois Paris +

Le Fonds d’art contemporain - Paris Collections présente ses acquisitions 2023 à la foire Paris+ par Art Basel, du 20 au 23 octobre 2023, au Grand Palais Éphémère mais aussi en ligne sur son site.

Seule collection publique exposée à Paris+ par Art Basel - temps fort pour les artistes vivants et les galeries qui les soutiennent - le Fonds d'art contemporain aide et valorise la création contemporaine.

Chaque année, la Ville de Paris renouvelle son soutien envers la création artistique contemporaine à travers une politique d’acquisition d’œuvres menée par le Fonds d’art contemporain – Paris Collections. En 2023, à l’issue de la commission annuelle, la Ville a ainsi acquis 39 œuvres de 35 artistes, pour un budget global de 170 000 €, rejoignant ainsi une collection de 23 400 œuvres.

En prémices des Jeux olympiques et paralympiques 2024, le Fonds présentera en avant-première 4 œuvres en lien avec le sport acquises dans le cadre du dispositif 24 œuvres dans 24 gymnases. Ces œuvres investiront dès cet hiver des établissements sportifs municipaux et marqueront l’héritage de l’Olympiade culturelle que la Ville porte depuis deux ans.

Le Fonds d’art contemporain - Paris Collections a choisi de présenter des artistes engagés dont les œuvres peuvent contribuer à la transformation de la réalité.

· Les œuvres de Valentin Noujaïm et de Neïla Czermak Ichti se font écho pour révéler les positions singulières de personnages aux identités fluides, dont la réalité bascule soudainement dans un espace-temps fantastique ; au cœur de leurs récits, la puissance de l’imaginaire transfigure le quotidien d’une jeunesse métissée, souvent féminine, non cisgenre, issue de migrations diverses. Leurs œuvres célèbrent notamment la force de l’amitié, qui donne des ailes, aide à guérir et à grandir.

· Benoit Piéron quant à lui, introduit avec pudeur la communauté invisible des corps empêchés et souffrants dans la sphère de la création artistique contemporaine.

· Terrain d’observation privilégié, le cadre de la rue est un champ d’exploration idéal pour Prosper Legaultqui assemble des éléments directement prélevés de la rue, enseignes, objets bon marché, lettres en néon, témoignant d’une ville en mutation.

· Par la tapisserie, Zhenya Machneva évoque également ces transformations. Elle capte et restitue l’instantané d’un paysage urbain banal voué à une démolition certaine.

· Quant à Randa Maroufi, la place des femmes dans l’espace urbain, c’est-à-dire leur invisibilité, est au cœur de ses préoccupations.