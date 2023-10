Rodez : avec Go and live, une dotation de 10 000 € pour des initiatives écologiques, humanitaires, éducatives ou artistiques

La fondation de cette entreprise ruthénoise lance la 3e édition de son prix "Apprenez le monde". Candidatures ouvertes jusqu'au 30 novembre.

Dans son secteur, c'est une entreprise qui pèse lourd. Basé à Rodez, le groupe Go and live - issu du Club langue et civilisations crée en 1973 sur le Piton -, organise pléthore de voyages scolaires, linguistiques, culturels et sportifs, avec à chaque fois le même but, éveiller les consciences et s'ouvrir sur le monde.

C'est pour encourager cette vision que la fondation de cette société a lancé en 2019 le prix "Apprenez le monde". Ouvert aux 18-28 ans, il permet de financer à hauteur de 10 000 € une initiative écologique, humanitaire, éducative ou artistique. Et l'édition 2024, troisième du nom, ouvre ses candidatures. Les intéressés ont jusqu'au 30 novembre pour s'inscrire.

Des projets solidaires

"Les candidats doivent d'abord compléter un formulaire d'inscription, puis ils devront présenter leur projet via une vidéo de 2 minutes, présentant notamment leur budget prévisionnel, qui doit être de 20 000 € maximum", présente Go and live.

Les thématiques sont variées, toutefois des projets "solidaires, encourageant l'apprentissage des langues, qui éveillent à la découverte des cultures ou qui contribuent à l'accès à l'éducation", seront favorisés.

Lors de la dernière édition, c'est une Toulousaine professeure des écoles qui avait remporté ce chèque de 10 000 €. 51 autres dossiers avaient été validés, avec des potentiels vainqueurs basés dans toute la France. "Si un Aveyronnais gagne c'est encore mieux ! Mais les candidatures sont ouvertes dans tout le pays", sourit l'entreprise. La remise des prix aura lieu à Rodez, le 15 mars prochain.