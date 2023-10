À l'aéroport de Rodez, ces passionnés d'ULM déploient leurs ailes

Installés dans des locaux mitoyens à l'aéroport, les membres de l'association 4A ULM y partagent leur passion, le vol dans ces aéronefs légers, qui sont qui plus est, confectionnés dans l'Aveyron.

Leur passion ? S'envoler vers de nouveaux horizons. Depuis dix années maintenant, les membres de 4A ULM, pour Association aveyronnaise d'amateurs d'aéronefs, touchent le septième ciel depuis l'aéroport de Rodez, leur camp de base.

C'est ici qu'ils partagent un hangar, nécessaire au stationnement et à la maintenance de leurs engins, avec les Ailes ruthénoises, club d'aviation local. Car les membres de ce comité s'attellent à vivre leur passion au sein d'une frange bien particulière de l'aéronautique, sa forme la plus légère et "sensationnelle", selon l'aveu de ces pratiquants, l'ULM.

Une machine dont sont fiers les membres de 4A ULM. Centre Presse - A. R.

"L'idée derrière cette association est simple, on voulait simplement partager notre passion, et profiter de ce site pour s'envoler ici", présente le président Jean-Pierre Gombert. Car les pistes de l'aéroport sont un terrain de jeu idéal pour ces voltigeurs. "On a deux kilomètres pour atterrir c'est bien plus qu'il n'en faut ! Surtout, nous l'avons l'avantage d'être en contact avec la tour de contrôle du site via radio, c'est très formateur pour des néophytes, et c'est également sécurisant", poursuit-il.

La sécurité avant tout

Car l'ULM a parfois mauvaise presse, la faute, il faut le reconnaître, à plusieurs accidents qui garnissent la rubrique faits divers. Alors, le club ruthénois met un point d'honneur à garantir toutes les conditions nécessaires pour que le vol ne se déroule sans aucune turbulence. "Ça se joue beaucoup dans la tête. Il faut apprendre à renoncer, notamment lorsque la météo n'est pas idéale", livrent d'une même voix les membres de l'association.

Au cœur de la bête. Centre Presse - A. R.

Mais surtout, la sûreté se trouve dans leur machine. Car c'est l'avantage de s'allier au sein d'une même structure, la quinzaine de membres de 4A ULM peut se regrouper pour acheter son bolide idéal. C'est ce qu'ils ont fait avec leur Super Guépard 10A, fabriqué à Toulonjac, par l'entreprise Aéroservices (lire ci-contre), d'une valeur d'un peu plus de 80 000 € neuf. "C'est un vrai bijou, fiable, performant et très agréable à piloter", loue le président.

Baptêmes, initiation, formation

Un atout nécessaire pour attirer, alors que le club cherche à trouver, puis former de nouveaux pilotes. Le dernier d'entre eux justement, Yannick Lacaze a plaisir à venir ici, après avoir suivi sa formation auprès de Harry Austin, l'instructeur attitré de 4A ULM.

Mais ce n'est pas tout. Puisque l'association propose également aux non-initiés de venir les rencontrer pour découvrir l'Aveyron vu du ciel, lors de baptêmes, comptez 69 € pour 30 minutes. Un premier essai avant peut-être, de créer des vocations, et de s'essayer au pilotage.