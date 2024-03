Rodez : un A400M de l'armée de l'air s'est posé jeudi, 200 salariés de Ratier Figeac découvrent le fruit de leur travail

Un A400M de l’armée de l’air a fait hier matin un passage remarqué à l’aéroport Rodez Aveyron. Près de 200 salariés de Ratier Figeac, qui en fabrique notamment les hélices, étaient présents pour découvrir en conditions réelles le fruit de leur travail, visiter l’appareil et rencontrer son équipage.

Parti une heure plus tôt de sa base aérienne d’Orléans, le mastodonte a touché le tarmac aveyronnais à 9 heures, hier, sous le regard admiratif de quelque 200 salariés de l’entreprise Ratier Figeac.

Et cet appareil, un A400M qui équipe l’armée de l’air et de l’espace, c’est un peu "leur" avion, plusieurs de ses pièces étant fabriquées dans l’usine lotoise.

À commencer par les hélices, d’un diamètre de 5,3 mètres. Mais les employés de Ratier Figeac, premier "hélicier" mondial, confectionnent également les manettes de gaz, les freins d’hélices et les vérins de dérive de cet avion, issu de la "dernière génération des avions militaires français" selon Jean-François Chanut. Présent hier aux côtés de ses employés, l’homme est à la fois président de Ratier Figeac, à la tête de 1 466 employés et vice-président de Propeller systems pour Collin ærospace, qui délègue 95 % de sa production à Ratier Figeac.

Long de 45 mètres et large de 42, d’un poids de 73 tonnes et proposant une charge utile de 37 tonnes, l’appareil n’est pas passé inaperçu sur la piste de l’aéroport de Rodez Aveyron. Les salariés du Lot ont pu en découvrir l’intérieur, le cockpit, et échanger, entre deux selfies, avec son équipage.

La puissance d’une rame de TGV sur chaque moteur

Chacune des quatre hélices figeacoises développe 11 000 chevaux, soit la puissance d’une rame de TGV sur chaque moteur, a expliqué Jean-François Chanut, dont l’entreprise équipe en hélices "tous les avions militaires français".

L’appareil est développé par Airbus depuis 2010. Il est fréquemment déployé sur des théâtres d’opérations militaires, comme l’a confirmé son pilote, le commandant Dorian. "C’est un moment marqué par l’humilité. C’est grâce aux employés de Ratier Figeac que cette machine peut voler et être déployée sur des théâtres d’opérations militaires", a-t-il déclaré peu après l’atterrissage.

"Nous héritons d’une technologie de pointe"

À bord d’A400M, le jeune pilote est intervenu sur tous les continents, mais majoritairement "en Afrique et au Moyen orient". "Nous sommes en bout de chaîne et on hérite d’une technologie de pointe", explique le pilote de l’armée de l’air.

Selon lui, les hélices de chez Ratier Figeac font en effet la différence. Constituées de matière composite, elles permettent un gain de poids (et de ce fait d’embarquer davantage de fret et-ou de carburant) et de déployer la totalité de la puissance des moteurs. Ce qui autorise aux A400M des atterrissages sur des pistes de 1 000 m de longueur sur 20 de largeur, y compris sur des pistes "sommairement préparées" selon la terminologie militaire, composées d’herbe ou de sable.