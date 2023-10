Aveyron : Pierre Douziech, le géant bâtisseur de cathédrales minuscules

Pierre Douziech s’est pris au jeu de réaliser en miniature des édifices religieux aveyronnais.

L’œuvre de sa vie est visible à la cathédrale de Rodez. Comme une poupée russe, s’y trouve à l’intérieur la réplique en miniature qui a demandé 3 000 heures de travail et vingt ans de la vie de Pierre Douziech.

Cet agriculteur ruthénois, né place du Bourg, est sans cesse à retrouver le temps de l’enfance à 85 ans. Cela a commencé à l’adolescence, avec le réseau de chemin de fer électrique, puis par la réalisation de la maison de sa jeunesse, à Montrouge. Il garde depuis, le train en marche pour la construction miniature. Cette appétence pour la technique lui a été bénéfique dans son métier, création à la clef de la machine à traire rotative.

Les dimanches ont défilé, comme le train sous le regard de ses brebis, et Pierre Douziech a érigé sa grande collection de petits édifices religieux. "J’ai voulu continuer les grandes vacances", résume-t-il avec malice. Là, à La Peyrinie, à Rodez, où l’histoire familiale demeure depuis 103 ans, où il passait ses grandes vacances estivales et menait ses troupeaux.

La canne à pêche comme instrument de mesure

Pierre Douziech photographie ce patrimoine bâti sur toutes les coutures et prend les mesures. "J’utilise le décamètre et des cannes à pêche pour les hauteurs. J’ai trois lasers qui sont utiles pour l’intérieur mais pas pour l’extérieur." Point de fil à plomb, donc, mais à l’art de la patience et du travail bien fait s’ajoutent le bon sens paysan et l’âme du bricoleur. Un bricoleur minutieux qui explique sa démarche par passion pour le "bâti pittoresque et pour la beauté."

Ce bâti comme un refuge. Souvent isolé. À l’écart du monde. Un bâti à son image, reflet d’humilité. Crayons, loupe, couteau à lame rétractable, papier de verre, cartons, telle est la liste de ces outils pour donner vie au Sacré-Cœur de Rodez, l’église fortifiée de Sainte-Radegonde, l’église Saint-Clément, l’une des plus anciennes chapelles du département et devenue annexe de l’église de Moyrazès… "Je les repère sur le journal Centre Presse et j’embauche mes petits-enfants pour prendre les mesures." De quoi augurer d’une belle sélection à laquelle contribuent désormais ces petits-enfants en découpant à leur tour les édifices religieux dans le journal.

Son sens du détail est éloquent. Robert Teyssèdre des Amis du prieuré du Sauvage à Druelle où Pierre Douziech vient d’exposer quelque vingt-cinq maquettes dans le cadre des Journées européennes du patrimoine confie ainsi : "C’est en regardant sa maquette que je me suis aperçu qu’il manquait une pierre !" Car tout est authentique, seule change l’échelle au 1/75e. Son nombre d’or. Sa proportion idéale pour justement apprécier les détails. Comme l’œil-de-bœuf de la chapelle Notre-Dame de Pitié à Rodez qui n’est pas dans l’axe. C’est bien connu, tout se niche dans les détails, la beauté apparaît alors sous les yeux.

Avec quelque trente-cinq réalisations, Pierre Douziech et son aptonyme, continue son dessein. En cours dans son atelier, la chapelle de Murat à La Salvetat-Peyralès qui lui donne du fil à retordre pour trouver les nuances de teinte. Comme l’abnégation rime avec passion, on ne doute pas qu’il puisse trouver l’accord parfait pour faire renaître l’édifice comme son modèle et défier le temps.