Le parc naturel régional de l’Aubrac fait école

L’école du Parc s’ouvre à toutes les générations avec vingt projets retenus cette année.

L’École du parc, c’est l’école de la nature, du patrimoine et de la culture de l’Aubrac. C’est une proposition du Parc naturel régional de l’Aubrac, en partenariat avec les services de l’Éducation nationale, pour permettre à ses habitants de mieux connaître leur territoire, mieux comprendre ses enjeux et mieux le préserver. Si jusqu’à maintenant, l’école du Parc était offerte à un public exclusivement scolaire, voilà qu’elle s’ouvre cette année à d’autres, des tout-petits aux plus âgés : crèches, maisons de retraite, mais aussi centres de loisirs ou foyer pour adultes en situation de handicap. "Petit à petit, l’école du Parc se structure, fait ses preuves, et nous pouvons accompagner plus de projets", dit en ce sens Geneviève Gasq-Barès, élue du Parc. Si l’année passée, onze projets avaient été menés, bénéficiant à 250 élèves, vingt projets ont été retenus pour cette rentrée, bénéficiant à plus de 400 jeunes et moins jeunes, de quinze classes et cinq établissements sociaux. Les communes concernées par ces projets en Aveyron sont : Sainte-Geneviève-sur-Argence, Mur-de-Barrez Castelnau-de-Mandailles, Laguiole.

Une commission composée de membres du Parc et de conseillers pédagogiques de l’Éducation nationale des trois départements s’est réunie pour étudier les projets proposés par les enseignants et encadrants. Chacun a proposé un projet sur les thèmes de l’arbre, la forêt ou la nuit, dans une volonté de sensibilisation au développement durable. Le Parc, grâce aux financements des régions et du ministère de la Culture, permet d’offrir à chaque projet quatre interventions d’animateurs nature, conteuse, musicien, animateur astronomie, typographe, plasticienne, céramiste ou photographe, qui apportent leurs compétences. Une journée festive clôturera l’année et un livret rassemblera les réalisations des participants.

Animateurs de l’école du Parc, enseignants et encadrants se sont rencontrés dernièrement à la station du Fer à cheval à Nasbinals pour une journée de co-construction des projets. "C’était une journée riche en fourmillement pour préparer cette nouvelle année", raconte Solveig Cherrier, chargée de mission éducation au Parc.