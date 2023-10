Réquista. Les aînés de sortie en Charente-Maritime

Le voyage annuel du Club "Générations mouvement" de Réquista a transporté les adhérents en Charente-Maritime, une région riche en découvertes de toutes sortes. La première visite fut Meschers/Gironde et la grotte troglodytique du Régulus, très impressionnante, creusée dans une falaise qui surplombe l’océan, puis Talmont, un des plus beaux villages de France et son église Sainte Radegonde, une petite merveille dominant l’estuaire de la Gironde. En soirée, ils ont rejoint leur hébergement au Village Vacances de Ronces les Bains à Marennes.

Le lendemain matin, ils prirent la route de La Rochelle pour la visite auto guidée de l’Aquarium, merveilleuse balade dans les fonds marins et sa multitude de poissons étranges et colorés. Après un petit arrêt à la Pointe de la Fumée pour apercevoir Fort Boyard et prendre quelques photos, l’après-midi s’est passé à Rochefort où ils ont visité la Corderie Royale puis les jardins. Avant le retour au Village Vacances, ils ont eu la chance de découvrir le Pont Transbordeur, créé par Ferdinand Arnodin en 1900, qui surplombe la rivière Charente et permet aux voyageurs de la traverser sans gêner la navigation…

Le troisième jour, départ pour les Marais Salants de Mornac/Seudre, où les explications du Saunier qui les a reçus les ont passionnés. Après un bon déjeuner à Royan, ils ont pris le bateau pour une croisière : "La Route des Phares", qui leur a permis de s’approcher au plus près du Phare de Cordouan. La houle étant forte, la balade n’a pas été de tout repos pour certains et c’est avec plaisir qu’ils ont regagné la terre ferme pour leur hébergement, en longeant la côte par Saint-Georges de Didonne et sa magnifique plage, Meschers et Talmont. Le matin du dernier jour a été consacré à la visite d’une cave et à la dégustation de Pineau des Charentes et chacun a pu se faire plaisir en remportant quelques bouteilles du précieux breuvage. Ce fut ensuite la route du retour vers Réquista, chacun se félicitant d’avoir profité de quatre jours de temps estival pour une fin septembre.