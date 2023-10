Decazeville. Les écoliers à la fête entre sport et science

La 32e édition de la Fête de la science vient de se dérouler un peu partout en France. Le lycée La Découverte y a participé en accueillant quatre écoles élémentaires du territoire.

Plus de 100 enfants ont été accueillis au lycée La Découverte à Decazeville dans le cadre de la 32e Fête de la science, organisée chaque année par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. L’événement a rassemblé majoritairement les classes CM1 et CM2 des écoles Jean-Macé, François Fabié et le Sailhenc (Decazeville) ainsi que de La Bessenoîts (Firmi).

Pour cette édition 2023, c’est le sport qui a été mis à l’honneur dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Qu’il s’agisse de bien-être ou de haut niveau, qu’on le pratique comme un loisir ou dans un cadre éducatif, en amateur ou en professionnel, le sport occupe une place centrale dans notre quotidien et notre société. Il est omniprésent socialement, économiquement, médiatiquement… et aussi scientifiquement. Plusieurs courroies de transmission alimentent en effet les deux thématiques.

De manière plus générale, la Fête de la science 2023 invite chercheurs et citoyens à se retrouver autour du plaisir du sport afin de nourrir le dialogue entre sciences et société, entre chercheurs et citoyens.

Un moment de partage qui permet de mettre en lumière la contribution des chercheurs dans l’amélioration des performances des sportifs, et le développement des connaissances trouvant des applications dans de nombreux secteurs, tels que la pharmacologie, les matériaux, les neurosciences, la psychologie ou encore la médecine. Au niveau local, quatre ateliers ont été mis en place : Science et vie de la terre, physique chimie, biotechnologie et science de l’ingénieur. Par groupe, les écoliers ont fait le tour de ces ateliers, participant à diverses expériences stimulantes ainsi qu’à des essais de machines et de matériaux.

Les lycéens prennent également part à ces expériences, guidant les écoliers dans leurs démarches et tâtonnements. Tous apprécient ces échanges, des parenthèses de complicité sympathiques à vivre pour les uns et les autres.

"Ces moments de partage permettent également aux écoliers de se faire une idée du lycée et de son environnement. Quand on est petit, un établissement du secondaire peut paraître immense, générant parfois de la crainte. Le fait d’y aller, rassure les plus jeunes et peut d’ores et déjà leur donner des idées ou leur créer une vocation plus tard pour le choix de leur orientation", souligne Stéphanie Mas, enseignante en biotechnologie au lycée la Découverte.